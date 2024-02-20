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蝦皮購物「2.25商城狂購節」寵物家電5折起！限時1天「貓奴補貨日」純肉凍乾1元開搶

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
瞄準出遊商機，蝦皮商城公開2023年「10大熱銷寵物出遊商品排行榜」，即日起至2月23日集結熱銷榜單下殺5折起。圖／蝦皮購物提供
瞄準出遊商機，蝦皮商城公開2023年「10大熱銷寵物出遊商品排行榜」，即日起至2月23日集結熱銷榜單下殺5折起。圖／蝦皮購物提供

根據財政部統計 ，2022年寵物相關產業的銷售額已突破300億元，顯示國內寵物商機龐大。蝦皮購物觀察站上數據發現，2023年寵物用品銷售對比2022年呈雙位數成長，方便攜帶上三鐵的寵物推車更盤據熱銷榜單，顯見毛孩出遊商機不可小覷。隨著初春來臨，蝦皮購物公開年度10大熱銷寵物出遊單品選購指南，「2.25商城狂購節」更祭出寵物家電下殺5折起。此外，2月29日再推「貓奴補貨日」，集結多款貓砂、貓食最低殺至1元起。

蝦皮購物指出，隨著春暖花開，毛孩爸媽想出遊的心也逐漸按耐不住，帶動「寵物推車」一舉躍升站上寵物關鍵字前5名。蝦皮商城首度公開2023年「10大熱銷寵物出遊商品排行榜」，即日起至2月23日更集結榜單強品下殺5折起，包括「摸肚肚官方GOGOBOX小立方寵物推車」，多功能設計輕便易攜帶，限時優惠價3,800元；「摸肚肚官方BuBuCar寵物推車」限時48折優惠價3,800元；主打超大空間的「汪喵星球汪喵小方塊二代寵物背包」限時7折優惠價2,680元；時尚潮流外觀搭配高機能性的「SPUTNIK胸背帶」限時優惠價千元有找。

而出遊首重安全，除了準備完善的外出裝備外，毛小孩的日常保養也很重要。2月23日蝦皮購物攜手毛孩時代獻上品牌日，網羅益生菌、深海魚油等寵物保健品豪祭7折起外，當日領券最高可享88折，消費滿999元再贈益生菌。

2月22日在日本是「貓之日」（日語：猫の日），為了幫助貓奴們一起寵愛家中主子，蝦皮購物接連打造兩檔活動獻上超低優惠。「2.25商城狂購節」2月25日當天除了蝦皮店到店免運吃到飽外，也將加碼限量商城超取免運，並網羅眾多寵物智慧家電下殺5折起，搭配商城92折、95折券最高再折5,000元，像是擁有臭氧消臭功能的「Pet Marvel全自動貓砂機」限時直降51折、搭配商城95折券現省近萬元。

2月29日蝦皮購物「貓奴補貨日」活動當天寵物純肉凍乾祭出限時1元開搶，凡購買貓砂、貓食、零食領券滿999元再現折100元。2月29日當天「超凝小姐益生菌除臭豆腐砂」6包組限時68折優惠價1,290元；「臭味滾無香除臭瞬吸礦砂」4包組限時優惠千元有找；以酥脆外殼結合香濃軟餡的「喵愛餡貓餅乾點心」6包組限時優惠價599元。

●附註：詳細優惠內容與售價以網頁公告為準。

蝦皮購物「貓奴補貨日」，「臭味滾無香除臭瞬吸礦砂」4包組2月29日限時優惠價999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「貓奴補貨日」，「臭味滾無香除臭瞬吸礦砂」4包組2月29日限時優惠價999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮商城「10大熱銷寵物出遊排行榜單品」：「摸肚肚官方GOGOBOX 小立方寵物推車」，即日起至2月23日限時優惠價3,800元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮商城「10大熱銷寵物出遊排行榜單品」：「摸肚肚官方GOGOBOX 小立方寵物推車」，即日起至2月23日限時優惠價3,800元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「2.25商城狂購節」，2月25日「Pet Marvel全自動貓砂機」搭配商城95折券現省近萬元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「2.25商城狂購節」，2月25日「Pet Marvel全自動貓砂機」搭配商城95折券現省近萬元。圖／蝦皮購物提供

寵物 蝦皮購物 貓奴

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