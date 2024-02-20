快訊

開議首日搶麥爆口角！黃捷喊有練以色列防身術 徐巧芯狠酸笑死：落跑也算嗎

獨／最後大限30天！柯文哲農地停車場「挖不到一半」拚復工 估花百萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「肺癌惡霸」生長速度驚人 醫：如小孩子「一暝大一寸」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
肺癌為國人十大死因之首，其中小細胞肺癌具有高侵襲性、快速惡化，且抗藥性高、預後差等特性，導致患者存活期短，號稱「肺癌惡霸」。示意圖／ingimage
肺癌為國人十大死因之首，其中小細胞肺癌具有高侵襲性、快速惡化，且抗藥性高、預後差等特性，導致患者存活期短，號稱「肺癌惡霸」。示意圖／ingimage

肺癌為國人十大死因之首，其中小細胞肺癌具有高侵襲性、快速惡化，且抗藥性高、預後差等特性，導致患者存活期短，號稱「肺癌惡霸」，更是「惡人中的惡人」；可是，小細胞肺癌治療卻遇困境，10多年來，沒有新興藥物，僅能採用化療、放療，直到最近才有免疫抑制劑提供治療。衛福部健保署日前將免疫抑制劑合併化療納健保給付，支付每人每年藥費約145萬元，讓病人受惠。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，健保給付小細胞肺癌患者，每年藥費約145萬元，期望讓有需要的病人都可以使用；往後，健保署將採用平行審查、暫行性支付兩項政策，除加速新藥納健保速度外，也讓已取得藥證，但尚未完成第三期人體臨床試驗的新藥，可以採暫行性支付方式，讓病人可以盡快用到新藥。

台灣肺癌學會理事長楊政達表示，小細胞肺癌好發原因為吸菸，近年來，衛福部推廣戒菸活動，讓小細胞肺癌占所有肺癌人數，約從30、40年前的15%，降至現在的6%到8%，但此癌症相當惡性，雖然病人於化療初期可以獲得良好治療，但所有病人於化療後，一定會產生抗藥性，隨著癌細胞復發、擴散速度快，病人存活時間短。

「小細胞肺癌是惡人中的惡人。」台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良指出，國內每年約新增300名小細胞肺癌患者，目前國內患者總計約有1000多人，由於該癌症十分惡性，一旦出現抗藥性，幾乎所有藥物都沒有效果，且腫瘤生長速度快，為一個月長大一倍，有如小孩子「一暝大一寸」，有別於肺腺癌約6個月才會變一倍，如今免疫抑制劑合併化療納健保給付，將為患者治療帶來一線曙光。

楊政達說，小細胞肺癌治療藥物，長期以來沒有突破性發展，直到免疫抑制劑問世後，病人的5年存活率才有機會增加，並自5.31%增至12%，但免疫抑制劑未納健保給付前，病人一年需自費藥費約100多萬元，造成病人及家屬沉重負擔，更讓家屬深陷罪惡感，感覺沒有努力救治家人，也會讓醫師在解說治療時「相當為難」 ，所幸現在健保已納入給付，讓病人獲得好的治療。

衛福部健保署副署長龐一鳴（中）、台灣肺癌學會理事長楊政達（左）、台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良（右）共同表示，小細胞肺癌治療方面，健保署已將免疫抑制劑合併化療納健保給付，讓更多病人受惠。記者沈能元／攝影
衛福部健保署副署長龐一鳴（中）、台灣肺癌學會理事長楊政達（左）、台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良（右）共同表示，小細胞肺癌治療方面，健保署已將免疫抑制劑合併化療納健保給付，讓更多病人受惠。記者沈能元／攝影

健保署 患者 肺癌 衛福部 醫師

延伸閱讀

部分縣市65歲以上健保費有補助 但「多做1動作」就拿不到

當心隱形殺手！桃園癌症篩檢 抓出408人確診乳癌居首

投資界名人李明山罹肺癌病逝，肺部有哪些癌症？預防肺癌該怎麼做？

蔡文旭肺癌病逝 嘉市議員連署要市府防空汙肺癌篩檢

相關新聞

2月就衝破30度！台南玉井昨35度 今再飆上35.6度連2日全台最高溫

昨天天氣晴朗暖熱，宛若夏天，全台普遍高溫逾30度，全台最高溫為自動測站台南玉井35度，今天天氣類似，台南玉井下午2時26...

呼吸道疫情將在「這時間」迎來高峰 羅一鈞示警：恐比年前更嚴峻

呼吸道疫情高峰即將到！疾管署估計呼吸道疫情會在農曆年前後形成「雙高峰」，疾管署發言人羅一鈞表示，呼吸道疫情可能在2月底、...

碳費明年開徵定價受關注 環境部長薛富盛：3月公布

排碳大戶明年起將繳交碳費，環境部長薛富盛今天表示，碳費審議委員會委員名單本月底將公布，3月召開2次會議後就會確定第1季碳...

「肺癌惡霸」生長速度驚人 醫：如小孩子「一暝大一寸」

肺癌為國人十大死因之首，其中小細胞肺癌具有高侵襲性、快速惡化，且抗藥性高、預後差等特性，導致患者存活期短，號稱「肺癌惡霸...

北投熱海大飯店將熄燈 仍有250萬元禮券未兌領

北投熱海大飯店日前公告2月底結束營業，北市府派法務局、衛生局與觀傳局調查，發現業者仍有250萬元的餐券、溫泉券與休息券在...

要求農業部長別「不漲」 張嘉郡：公糧收購價每公斤補漲10元

雲林是農業大縣，縣長張麗善曾多次呼籲中央隨物價波動調漲公糧收購價，國民黨不分區立委張嘉郡今在立法院國是論壇發言，指公糧收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。