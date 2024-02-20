「肺癌惡霸」生長速度驚人 醫：如小孩子「一暝大一寸」

肺癌為國人十大死因之首，其中小細胞肺癌具有高侵襲性、快速惡化，且抗藥性高、預後差等特性，導致患者存活期短，號稱「肺癌惡霸」，更是「惡人中的惡人」；可是，小細胞肺癌治療卻遇困境，10多年來，沒有新興藥物，僅能採用化療、放療，直到最近才有免疫抑制劑提供治療。衛福部健保署日前將免疫抑制劑合併化療納健保給付，支付每人每年藥費約145萬元，讓病人受惠。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，健保給付小細胞肺癌患者，每年藥費約145萬元，期望讓有需要的病人都可以使用；往後，健保署將採用平行審查、暫行性支付兩項政策，除加速新藥納健保速度外，也讓已取得藥證，但尚未完成第三期人體臨床試驗的新藥，可以採暫行性支付方式，讓病人可以盡快用到新藥。

台灣肺癌學會理事長楊政達表示，小細胞肺癌好發原因為吸菸，近年來，衛福部推廣戒菸活動，讓小細胞肺癌占所有肺癌人數，約從30、40年前的15%，降至現在的6%到8%，但此癌症相當惡性，雖然病人於化療初期可以獲得良好治療，但所有病人於化療後，一定會產生抗藥性，隨著癌細胞復發、擴散速度快，病人存活時間短。

「小細胞肺癌是惡人中的惡人。」台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良指出，國內每年約新增300名小細胞肺癌患者，目前國內患者總計約有1000多人，由於該癌症十分惡性，一旦出現抗藥性，幾乎所有藥物都沒有效果，且腫瘤生長速度快，為一個月長大一倍，有如小孩子「一暝大一寸」，有別於肺腺癌約6個月才會變一倍，如今免疫抑制劑合併化療納健保給付，將為患者治療帶來一線曙光。