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桃機增設場面搜索雷達 強化跑道入侵智慧監控

聯合報／ 記者甘芝萁╱台北即時報導
交通部民航局飛航服務總台已新增完成桃機南跑道第二套場面搜索雷達。圖／民航局提供
交通部民航局飛航服務總台已新增完成桃機南跑道第二套場面搜索雷達。圖／民航局提供

為確保桃機場面安全，交通部民航局飛航服務總台已新增完成桃機南跑道第二套場面搜索雷達，這套搜索雷達系統配備先進技術，具備跑道入侵偵測等智慧監控告警功能，提供管制員完整監控場面滑行道航機與車輛位置動態。

桃機航行量不斷增長，民航局自2007年在桃機啟用第一套場面搜索雷達迄今已17年，而為配合未來桃機新建第三航廈需求，系統啟用後的容量和覆蓋範圍也進行相應性擴展，有助於提高機場運作的效率，確保整個機場的安全運作，同時降低場面事件，以及降低車輛入侵跑道風險。

民航局指出，桃園機場發展是台灣航空業發展的關鍵一環，必須提前做好準備，為確保未來機場旅運量成長以及航班需求，啟用第二套全新雷達系統不僅提高安全性，也為未來第三航廈的順利營運提供強而有力的支持。民航局表示，除提高安全性外，新雷達的啟用還有助於減少航機操作的延誤，提高旅客和貨物的通過效率，象徵我國飛航服務水準與國際接軌。

交通部民航局長何淑萍。記者甘芝萁／攝影
交通部民航局長何淑萍。記者甘芝萁／攝影

桃園機場 桃機 民航局

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