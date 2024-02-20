桃機增設場面搜索雷達 強化跑道入侵智慧監控

為確保桃機場面安全，交通部民航局飛航服務總台已新增完成桃機南跑道第二套場面搜索雷達，這套搜索雷達系統配備先進技術，具備跑道入侵偵測等智慧監控告警功能，提供管制員完整監控場面滑行道航機與車輛位置動態。

桃機航行量不斷增長，民航局自2007年在桃機啟用第一套場面搜索雷達迄今已17年，而為配合未來桃機新建第三航廈需求，系統啟用後的容量和覆蓋範圍也進行相應性擴展，有助於提高機場運作的效率，確保整個機場的安全運作，同時降低場面事件，以及降低車輛入侵跑道風險。