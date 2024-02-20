蔡總統任內最後一次逛國際書展 荷蘭：現在是和解的時刻

第32屆台北國際書展今天開幕，總統蔡英文出席開幕典禮。今年主題國為荷蘭，蔡英文表示，荷蘭與台灣是共享自由人權價值的民主夥伴，透過書展的交流，台荷雙邊的夥伴關係也會更加的緊密。荷蘭教育文化及科學部文化與媒體司副司長馬泰森則表示，荷蘭殖民台灣的歷史中有著陰暗的存在，「現在是和解的時刻」。他指出，台灣和荷蘭擁有共同的價值觀，希望書展讀者透過荷蘭館進行一場歷史之旅，也期待有更多荷蘭文化在台灣與大家相遇。

這也是蔡總統任內最後一次逛書展，她在開幕後參觀荷蘭主題國、文學書區及公民書區，但因時間有限，僅逛了20分鐘便離去，來不及買書。

開幕典禮在荷蘭作家馬可西姆．費卜瓦利（Maxim Februari）以荷文朗讀、舞者吳健緯的精彩表演中展開。馬可西姆．費卜瓦利是荷蘭當代最具影響力的思想家之一，並曾出版書籍探討重視數據演算的政府對人類自主的威脅，2020年獲荷蘭文學最高獎項「胡夫德獎」，以表彰他30多年的文學貢獻。舞者吳健緯則為「野草舞蹈聚落」創辦人兼藝術總監，曾任法國卡菲舞團與台北越界舞團專職舞者。

今年書展主題為「 閱讀造浪」。蔡總統致詞時表示，台北國際書展是東亞地區在開春之後的第一場國際書展，來自不同國家的大使和代表是多元文化的造浪者，豐富了台灣還有台北國際書展的知識力和文化力。

「隨著數位科技的發展，閱讀的方式和媒體也正在改變。」蔡總統表示，為了鼓勵數位閱讀、促進出版業的數位轉型，文化部擴大數位出版的補助，在去年推出了擴大電子書計次借閱服務。這項服務上線以後，使用人次較去年同期成長了2倍。此外，政府也透過優化圖書館的圖書採購，以及增進實體書店的營運等策略，支持實體書的產業和發展。文化部也以文化黑潮計畫，讓台灣的文化和技術持續地走向世界，去年推出的文化幣則從16到22歲都可以領。

文化部長史哲今天為了立院開議無法出席書展，由次長李靜慧代表出席。她表示，今年把文化幣點數放大的政策延伸到書展之中，而持有文化幣的青年可以憑幣免費進入書展、此外還有門票的全額抵用服務，邀請大家用實際的力量支持出版產業。依照統計，文化幣的消費有48%都是用在實體的書店以及出版產業。

文化部表示，2024台北國際書展共有來自34國與國內共509個出版單位、版權公司參展，展覽期間將推出超過400場以上的閱讀推廣活動。為了鼓勵更多民眾入場，今年也特別推出多項優惠，包含購票入場皆可獲得「門票全額抵用金」，以及青年憑文化幣進場「書展門票政府出」、書展現場全面適用「點數2點送1點」；18歲以下本國讀者免費入場；桃園（含）以南及宜花東讀者持當日台鐵、高鐵票根即可享免費入場參觀。