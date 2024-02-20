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須再評估東北季風高架行車安全 蘇花安環評初審卡關

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今召開「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。聯合報系資料照
環境部今召開「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。聯合報系資料照

蘇花公路改善計畫（蘇花改）2020年全線通車後，仍有部分路段須行駛台9丁舊蘇花公路，為減少極端氣候預警性封路機率、促進地區觀光產業、實現宜花與台北地方生活圈構想，交通部公路局提出「蘇花公路安全提升」計畫（蘇花安），以改善沿線3處未改善路段。環委認為應減少土方運輸車次及時段，以及東北季風期間高架行車安全也須再評估，本案決議補正再審。

環境部今召開「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。開發單位交通部公路局說明，計畫是針對未納入蘇花改3大路段進行安全提升計畫，包含宜蘭東澳至南澳段（9.3公里）、花蓮和平至和中段（5.5公里）、花蓮和仁至崇德段（15.1公里），其中和仁至崇德段包含10.2公里的隧道、3.1公里的橋梁及1.8公路的路堤，並擬以橋樑跨越大清水溪續以2號隧道穿越國家公園，全長共29.9公里，預計2032年完工通車。

蠻野心足生態協會指出，不少國家已經以火車取代飛機、大眾運輸取代個人運具，根據交通部資料顯示，蘇花改通車後，國5交通惡化，顯示建造更多公路，只會讓更多人駕駛自己的運具，並不斷持續陷入這種惡性循環，無法根本改善通勤方式。

蠻野心足生態協會表示，本案有3個路段，每個路段的地方需求不同，認為應分為3個案子審查；另若本案通過並完成通車，希望不要對運具有歧視，本案是因舊蘇花公路有安全疑慮才執行安全提升計畫，若通行後卻限制機車騎士僅能行駛舊蘇花公路，有違本案興建理念，盼本案通車後機車騎士也能行駛。

開發單位回覆，東部交通以鐵路為主、公路為輔，但因鐵路營運很滿，因此考量再增加公路營運量能；至於未分拆成3案審查，是為避免被質疑化整為零。

多名環委則認為，本案應參考蘇花改長期調查成果，以評估調整生態監測點位、數量可行性，蒐集當地相關路段路殺監測成果，並補充具體路殺減輕措施；也要求開發單位補充和平至和中路段採用高架路段，以迴避山崩地滑地質敏感區域的具體說明，以及東北季風盛行期間對行車安全影響評估與減輕措施。

環委也關注土石方挖填數量評估的合理性，認為開發單位應以最劣情境，包含各路段最大出入土期間、施工機具及運輸車輛最大數量、空品惡化期間等，重新檢算各期程土石方挖填數量、空汙物增量等，並研提具體土石方管理管制規畫（含土石暫置需求及去化方式）及環境影響減輕措施（含空汙增量抵換）。

土方運輸車次及運輸時段，也要求評估新增早上8至9時、晚上6至7時不運輸土方，以及降低各路段施工期程的土方運輸車次可行性。

植栽部分，則須補充植栽移補植具體位置、種類、數量、移補植存活率應至少為80％，未達100％數量，應以1：1.2比例補植並納入相關監測計畫，至少監測3年；工區倘有發現外來種植物如銀合歡，採全數移除可行性。

蘇花安針對未納入蘇花改3大路段進行安全提升計畫，包含宜蘭東澳至南澳段、花蓮和平至和中段及和仁至崇德段。圖／截自環評書件
蘇花安針對未納入蘇花改3大路段進行安全提升計畫，包含宜蘭東澳至南澳段、花蓮和平至和中段及和仁至崇德段。圖／截自環評書件

交通部 蘇花公路 蘇花改

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