優化產業調查 文策院宣布組出版產業研究委員會

為了提供更完善與即時的產業調查數據資料，符合業界需求，文策院與文化部人文及出版司、台灣出版公協會代表、學者等，宣布將共同組成「出版產業研究委員會」，盼能提供快速、客觀與準確的產調數據，即時反映產業現況，供業者掌握趨勢，提高市場反應能力，有效支持和協助台灣出版業的發展。

此事源於上月今周刊刊出專題報導「出版業進入寒冬，該怎麼救？這個存在已久的老問題，政府一直沒做」，比較分析國內外各種出版產業報告與產值調查，認為文策院公布的出版產業調查有產值失真、期程太晚等問題，文策院則回應將持續諮詢產業專家意見，確定可行的改善方式，今天則進一步宣布成立出版產業研究委員會。

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷認為，成立委員會有助於提高出版業者對市場的洞察力，並加強行業的整體競爭力；中華民國圖書發行協進會理事長李再星指出，委員會將有助於改善出版產業資訊不對稱的問題，為出版業者提供更準確的市場訊息；中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻則表示，委員會的成立能協助出版業者更深入了解市場趨勢和行業發展方向。

文策院表示，參考其他國家的出版業調查經驗，日本是由屬於「全國出版協會」的「出版科學研究所」負責，研究所從中盤商（如東販）及出版社獲取實體書銷售數據與電子書資料，並定期發布上一年的完整數據年報，也提供季刊和電子月報。

南韓的「出版文化產業振興院」則是每年公布前一年的調查結果，依照業界需求，公布8家上市公司在上半年的銷售總額，其中「出版流通綜合數據庫」由出版社、批發商、物流公司和書店法人等代表組成的委員會來運作。

日韓的出版產調機制，皆與業者、專家合作，掌握穩定的數據來源。與日韓出版產業生態不同，台灣出版業者多為中小型企業，大型上市櫃公司少，缺乏公開的財報資料，為讓調查能貼近產業實際發展狀況，符合市場樣態，因此特別成立出版產業研究委員會。

文策院表示，委員會將有三大面向的革新：第一，借重委員們的專業，除了既有的產業調查，也會延伸更多研究方法，客觀呈現數據資料；第二，加速數據發布時程，除了提供季報（如網路書店聲量、定價優惠價等），一年內定期提供兩次重點數據（如新書上架、銷售排行榜等），即時反映產業現況，符合業者需求；第三，委員會將針對不同議題，與多家專業機構合作調查。

文策院董事長蔡嘉駿表示，委員會將持續邀請出版專業人士、學者、相關機構代表參與以及討論，精進文策院對各項對出版產業的服務，同時透過與業者的持續溝通，期許能成為出版產業最好的後盾。