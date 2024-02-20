健康你我他／旅行探索學習新知 研究TPASS不服輸

想辦TPASS行政院通勤月票，坐車趴趴走，上網查了半天還是霧煞煞。到火車站詢問，售票員要我「先到隔壁的轉運站買一張空卡，下載MeN Go App 加入會員，綁定卡片完成記名，再過來台鐵買方案」。

我雖點頭如搗蒜，其實很心虛，決定先買卡再慢慢研究。我問轉運站櫃台小姐「會不會很複雜？」她建議找年輕人幫忙比較快。但我不服輸的情緒突然高漲，雖年近花甲，仍端賴電腦辦公及處理日常事務，舉凡網銀、購物、訂票等App全難不倒我，儘管怕麻煩，對於學習新事物有些抗拒，卻也還沒到要事事靠別人的地步。

新年伊始，除了持續日走萬步，今年更打算發揮「龍馬精神」，到處旅行探索，如果一張TPASS就讓我望而卻步，日後的考驗只會多不會少，又該如何面對？

身體老化無可避免，幾乎沒有人能在衰老的同時，還擁有完全健康的大腦。科學家發現，某些人的大腦雖然有蛋白沉積的病理徵象，卻無明顯的認知功能退化，但每個人對抗衰老的能力不同，抗老一方面取決於遺傳因素，另一方面則與生活方式有關。

隨著年齡增長，雖然學習新知識、適應新環境的能力會下降，但因大腦的可塑性一直存在，仍保有終身學習的能力，所以我要活到老、學到老。