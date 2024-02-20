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退休力／手機攝影開課 賞櫻美照秒升級

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
許允杰指出，攝影時，透過姿勢、照片構圖改變，可呈現不同的樂趣、風格。圖／許允杰提供
許允杰指出，攝影時，透過姿勢、照片構圖改變，可呈現不同的樂趣、風格。圖／許允杰提供

近日台灣各地櫻花陸續綻放，吸引許多民眾駐足賞櫻、拍攝賞櫻美照。資深人像攝影師許允杰建議，用手機幫家人、朋友拍賞櫻照時，被拍攝的人可嘗試仰頭、眼神凝望櫻花，拍攝時手機放低一點，由下往上拍，比起平行拍攝，這樣的賞櫻照，更能拍出繁花錦簇的感覺，質感立刻升級，且不需修圖，就能避免雙下巴攪局。

許允杰說，不少民眾用手機拍照時，常「忘記對焦」，其實就是拍攝時，需用手點一下畫面拍攝焦點，協助手機精準對焦，若忘記對焦，被拍攝的主角可能會變模糊。此外，手震、被拍攝者移動、光源不足、身處較暗的室內場所，或鏡頭有髒汙等因素，都可能導致照片模糊、不清楚，這些細節往往決定一張照片的美學質感，透過學習可更快掌握拍美照訣竅，美照成功率會大幅提升。

在聯合報退休5力課程「手機攝影系列—開啟美學新視界」系列5堂課，許允杰將不藏私分享許多手機拍攝專業技巧，從被拍攝的人如何擺姿勢，到拍照時隨身小物的運用，或像照片構圖、手機拍攝設定等，都含括在課程當中，課程也安排實作時間，由於課程為小班制，只要學員有疑惑，可以很快得到解答，學習更有效率。

許允杰指出，若想用手機拍出美麗照片，可嘗試找出自己喜歡的風格，擺拍時也有許多小技巧、小道具可運用，讓照片呈現不同趣味。他也希望運用淺顯易懂的說明方式，幫助學員打開心裡的一扇窗、隨時觀察生活中的美麗點滴，並發揮創意，在快門按下的瞬間留住美好回憶，同時找到手機攝影的樂趣。

手機攝影系列5堂課—開啟美學新視界

課程時間：

3月17日(日)：讓照片說故事-人物篇

3月24日(日)：跟攝影師一樣思考-環境篇

4月11日(四)：在餐桌上旅行-美食篇

4月18日(四)：從零開始，輕鬆打造專業短視頻！

4月25日(四)：從新手到高手，讓你的短視頻更上層樓！

洽詢：02-8692-5588轉2070或5869

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