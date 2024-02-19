豆乾袋有老鼠乾屍 德昌聲明：未由公司包裝製作及銷售
台南市民吃豆乾，發現袋裡竟有老鼠乾屍。生產該批豆乾的台中市德昌食品公司下午發出聲明說，目前未接獲任何消費者反映，另清查公司所有產品項目，該產品並未由該公司包裝製作及銷售。
台中市衛生局接獲通報，食品藥物安全處上午前往德昌位在大里的工廠稽查。衛生局表示，稽查結果未發現有老鼠等病媒出沒痕跡，隨機抽檢現場豆乾成品，亦未見病媒等異物。但是，稽查人員仍發現德昌公司工廠有排水溝未加蓋、電風扇積塵、排風扇未加紗網等缺失事項，因此開立限期改善通知書，責令業者21日前改正完妥 。
屆期如複查仍不合格，衛生局將依違反食安法規定，處6萬元至2億元以下罰鍰，同時要求業者落實病媒防治與防止異物入侵措施，避免相同事件再發生。
至於問題豆乾產品，食安處人員說，經查是由高雄市小港區一家食品業者向德昌購買了每包5台斤裝的「素食黑胡椒豆干」共150台斤，再自行包裝販售。至於老鼠會何會出現在包裝袋裡，是哪一階段出了問題？台中市食安處說，基於源頭管理，下午已將德昌的供貨記錄等稽查資料移請高雄市政府衛生局調查，釐清異物入侵原因。
食安處人員說，德昌公司說自己僅負責出售豆干，但至於購買的業者如何分裝，以及如何銷售、包裝袋上寫上什麼行銷字句，德昌公司均表示不知情。
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