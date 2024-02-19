網紅名人太好看恐致青少年憂鬱 逾3成青年離不開社群

現代人生活離不開社群，逢年過節都要透過手機社群APP發送祝福給親朋好友，日常的生活紀錄也都要放到上，透過按讚、留言等方式獲得關注。董氏基金會表示，青少年有時非常在意上傳網路後其他人給予的反應，不斷查看按讚數、留言，若身邊師長沒有適時引導可能影響心理健康，建議透過5種方式，給予正向回饋，幫助青少年建立自我價值感。

自拍、紀錄生活中的點滴發佈到社群媒體是許多青少年的日常，社群平台琳瑯滿目，從臉書、IG、X（前推特），甚至最近興起的社交平台「Threads」，受到許多青少年的青睞。若青少年為了獲取更多認可，將自拍照過度修飾、美化，不斷查看按讚數、留言，父母需留意青少年的心理健康，引導他們安全地使用社群。

「青少年階段尋求自我價值，比較會從外顯的表徵來獲取，像是所崇拜的偶像。」成功大學教育研究所所長董旭英表示，青少年會透過外在形象打扮來襯托自己的價值，把自己塑造的很好看再放到社群媒體，藉由網路社群來面對群眾，剛開始會有安全感，但如果想藉此找到自我價值，在網路上沒有獲得預期的讚美、按讚數，可能會產生負面感受，不斷累積負面經驗反倒會降低自信，另一方面也可能會產生攻擊心態，批評或是批判別人放的生活美照。

根據外國媒體《MedicalNewsTODAY》的文章也指出，自拍照可能影響青少年的自尊心和心理健康，並引起對「讚」的過度關注；根據2022年的一項調查，28%的8至18歲女孩會將照片美化、讓自己看起來更有吸引力後才發佈。

社群上精心修圖過的照片也可能導致青少年對自己的外表感生負面感受和不安全感。董氏基金會引述研究顯示，青少年發佈自拍照並獲得「讚」時，他們會感受到社會的認可和更高的自信；反之，缺乏「讚」可能會導致不被接受的感覺。95%的13至17歲青少年使用社群媒體；超過3成的青少年表示他們「幾乎一直」在使用社群媒體，且研究發現，使用社群最常衍生的心理健康問題包括：憂鬱、焦慮和成癮。

董旭英說，利用網路功能展示個人優點，是人際溝通的一種正向表達，但如果出發點是彌補生活上、真實世界的不足就要特別留意，建議父母或師長，發現青少年花太多時間修整照片、非常在意上傳後其他人給予的反應時，可試著和他們溝通，討論這個行為會得到哪些快樂，從根源的動機來引導他們，除了外表還有很多方式可以獲得自我價值。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，社群發佈自拍照可能會影響青少年自尊和心理健康，幫助青少年建立正確使用網路與手機的習慣，因此建議父母可以透過5個方式引導家中青少年。

1.「傾聽感受」：鼓勵青少年表達對自拍和社群媒體的想法和感受

2.「討論安危」：社群網路潛在危險、如何安全的使用

3.「建立習慣」：設定螢幕使用時間、隱私及界線，培養健康使用網路社群習慣

4.「擁抱真實」：讓青少年瞭解每個人都有自己的獨特性，不完美不代表不好，勇敢做自己不依賴濾鏡

5.「以身作則」：成為孩子使用社群網路時的學習對象

葉雅馨表示，社群網路改變了青少年與他人及世界互動的方式，但網路世界具有不可逆的特性，自拍照片一發佈就永久留存，即便刪除也不會真的消失，很難控制是否會被他人不當使用，讓自己陷入被陌生人關注或網路霸凌的潛在風險，呼籲父母適時給予家中孩子正確的觀念引導。