今天熱爆！才2月台南飆最高35度 全台100測站逾30度

今天天氣晴朗暖熱，宛若夏天，全台普遍高溫逾30度。中央氣象署下午指出，全台100個測站出現超過30度以上高溫，全台最高溫為自動測站台南玉井35度，署屬氣象站最高溫為高雄32.4度，創設站近百年以來2月第二高溫紀錄。氣象署指出，到周三都是類似天氣，不排除出現更高溫。

氣象署預報員張竣堯指出，今天全台普遍晴朗暖熱，高溫逾30度，全台100個測站出現超過30度以上高溫，全台最高溫為自動測站台南玉井，下午1時37分達35度，署屬氣象站最高溫為高雄32.4度，1931年設站至今，歷史2月最高溫為1942年的32.5度，2022年遷站迄今，2023年2月13日最高溫為31.8度。

張竣堯表示，今天各地氣溫偏高原因，除受高壓迴流影響，晴朗穩定，加上吹南風，類似穩定天氣型態將持續到周三，預估中南部高溫可達30至32度，不排除出現更高溫。

氣象署預報員李孟軒上午指出，暖熱好天氣一路到周三，周四起明顯變天，鋒面通過，東北季風增強，北東轉雨轉涼，周五後北部高溫跌破20度。周六元宵節，西半部低溫下探14度、花東地區16度；迎風面桃園以北短暫雨，提醒賞燈攜帶雨具備用。