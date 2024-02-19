「北港進香」獲列國家第23個重要民俗 朝天宮為保存者

文化部本月17日召開第九屆民俗審議會，包括北港朝天宮、白沙屯拱天宮等國內各大廟主事者應邀列席，經一番討論後，全數審查委員一致同意登錄「北港進香」為國家重要民俗，並將公告「財團法人北港朝天宮」為保存者，使「北港進香」成為全國第23個重要民俗，朝天宮也成為國內唯一傳承「北港進香」與「朝天宮迎媽祖」兩項重要民俗的保存者，相當難得。

雲林縣文化觀光處長陳璧君、北港朝天宮董事長蔡咏鍀列席說明；白沙屯拱天宮主委洪文華、中壢仁海宮董事長王介禧、台中大庄浩天宮副主委蔡棟樑及松山慈祐宮董事長陳玉峰等各宮廟代表及「北港進香」專書共同作者黃偉強也陪同出席。

文化部指出，北港朝天宮是台灣媽祖信仰相當具指標性的進香勝地，朝天宮統計每年進香團數量超過3000團以上，香客人數高達數百萬，已成為許多台灣媽祖信徒宗教生活的一部分，可視為台灣媽祖本土化的重要表徵。北港進香的儀式豐富且獨特，進香流程主要為恭請神尊進殿、結紅綾、團拜、刈火、回駕。北港朝天宮也尊重各地宮廟各項進香習俗及儀式作法，包含刈火、交香、請水、招軍請火等皆有舉行。

審查會認為，「北港進香」300年來持續由民間自主辦理及延續，同時也能取得地方社群及跨域群體的認同，讓參與北港進香的宮廟了解自家宮廟的歷史及文化網絡，凸顯出「北港進香」民俗的歷史文化重要性，並形成地方生活文化的一環，蘊含的文化資產意涵深厚，對台灣民間社會影響力更為巨大。

「北港進香」登錄為我國重要民俗文化資產，文化部後續將辦理正式公告與授證，並與北港朝天宮及雲林縣政府共同擬定保存維護計畫，推展各項保存與傳承工作，讓台灣民俗無形文化資產永續流傳，彰顯臺灣多元文化價值。

文化觀光處長陳璧君感謝文化部對雲林文資維護所付出的肯定，繼「北港朝天宮迎媽祖」之後，口湖牽水狀、六房媽過爐、馬鳴山鎮安宮五年千歲大科等相繼獲列國家重要民俗，如今「北港進香」再入榜，成為雲林第5個國家級民俗，對雲林文化的永續長存深具意義，令人欣悅。