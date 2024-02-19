女子上完健身房長出卜派二頭肌 她高興不起來還帶來痠痛

1名47歲女性每天都上健身房，日前舉啞鈴時忽然右手臂劇烈疼痛，手臂腫脹長出像卡通人物大力水手卜派的二頭肌。雖經冰敷、吃止痛藥，但一周後痠痛仍未好轉，醫師查出她的二頭肌（長頭）肌腱斷裂，所幸仁愛長庚合作聯盟醫院經運動醫學中心醫師劉永川施以微創關節鏡肌腱縫合固定手術，術後3周並開始練習關節活動訓練，目前已恢復正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科醫師黃贊文說，二頭肌連結到肩膀，分為長頭肌腱和短頭肌腱，長頭肌腱較容易斷裂。二頭肌肌腱斷裂一般好發於50歲中年男性的慣用手，二頭肌斷裂後，當肘關節彎曲時上臂會出現像卡通人物卜派一樣的腫大情形。年紀、抽菸、肥胖、服用類固醇或手臂過度使用，或像是使用quinolone類的抗生素、糖尿病、腎臟病或紅斑性狼瘡都是常見危險因子。

劉永川說，二頭肌長頭肌腱斷裂若沒有影響日常生活功能可以考慮保守治療。但如果在工作或生活上比較需要使用到手臂的肌力、無法接受患側較腫大的二頭肌和會偶爾抽筋的困擾，則可以考慮手術治療。

他說，二頭肌腱斷裂患者要特別注意的是，較容易合併有肩關節旋轉肌的受傷。當確認有旋轉肌的問題時，則建議安排手術治療。手術的方式是將二頭肌肌腱固定在肱骨頭上，但是若斷裂的位置比較靠近關節，且合併旋轉肌破裂等問題，則使用內視鏡的方式進行肌腱固定和旋轉肌的修補。

劉永川說，近年來運動風氣興盛，為了預防運動傷害，最好有運動前暖身，運動後伸展放鬆的習慣。若是發生二頭肌腫脹疼痛，建議及早尋求專業骨科醫師的建議，進一步檢查是否有肩關節旋轉肌的受傷，才可以活到老、運動到老。