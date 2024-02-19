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17年未調整 台灣領空「過路費」擬調漲

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
交通部民航局針對通過台北飛航情報區收取俗稱的「過路費」，近期評估調整費率，將擇期召開說明會。示意圖／本報資料照片
交通部民航局針對通過台北飛航情報區收取俗稱的「過路費」，近期評估調整費率，將擇期召開說明會。示意圖／本報資料照片

台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次一萬元的「過境航路服務費」，俗稱「過路費」。交通部民航局指出，因該費率近十七年未調整，服務總台投入大量經費更新設備，服務成本增加，評估調整費用，擇期召開說明會。

民航局說，台北飛航情報區的過境航路服務費，過去以二○一九年逾廿四億元最多；近年受疫情影響，去年收入恢復至疫前約七成多。

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良表示，各國對過境航路服務費的收費機制都不同，台灣是每通過一次收取一萬元，亦有其他國家會再考慮機型大小、航行距離或時間等因素收費。

他說，因是針對過境航班收費，對進到本國境內國際機場起降航班，不會受其費率變動影響。新式飛機機載裝備不斷提升，我國航管服務設施能量也須同步提升，飛航服務總台每幾年大規模提升設施，就是為維持航管服務水準。通貨膨脹原物料價格飛漲，要維持既有水準成本連帶提高，檢討費率反映成本，有助讓台灣民航在未來更具競爭力。

機師出身的民眾黨台北市議員張志豪表示，若調幅不高，應不構成機票漲幅的影響因素；此外，以機師專業來看，這次調漲應不至於有「政治動機」，適時反映成本，才有助維持服務水準。

服務費 民航局 航班

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