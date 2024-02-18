WHO示警「X疾病」恐大流行 疾管署稱可掌握資訊：當心3大病毒

世界衛生組織秘書長譚德塞近日再提大規模傳染病「X疾病」恐再起，呼籲各國簽署「大流行病協議」。疾管署發言人羅一鈞今天說，國內已透過國際合作及多元管道獲取傳染病資訊。

福斯新聞（Fox News）報導，譚德塞（TedrosGhebreyesus）本週稍早在杜拜舉行的世界政府峰會（World Government Summit）上告訴與會者，他在2018年發出過類似警告，認為大規模流行病可能會爆發，而致命的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）證明他的說法是對的。

譚德塞認為，世界對下一個將造成大流行的疾病還沒做好準備，他再次強調，全球迫切需要在5月底前商定「大流行公約」，並駁斥外界將這項公約視為世界衛生組織（WHO）擴權的猜測。

譚德塞表示，如果世界無法從中吸取教訓，「我們下次將付出沉重的代價，而且肯定會有下一次」。他還說，「歷史告訴我們，下一場疾病大流行只是時間問題，而非是否會發生的問題」。

譚德塞解釋：「它可能由流感病毒、新的冠狀病毒或甚至是我們還不知道的新病原體引起，因此將它稱為『X疾病』（Disease X）。」

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天接受媒體聯訪表示，以曾經大流行過的病毒來看，流感、新型冠狀病毒都是最優先需要擔心的病毒，此外，伊波拉及其他出血熱病毒也都需要小心防範。

至於大流行病協議，羅一鈞說，現在應正在世衛各會員國進行內容審閱、提供意見的階段；其中對於疫苗及藥物研發、取得的最大障礙，還是在於研發者希望擁有發表專利、研究成果回饋，藥廠也盼收益獲得保障，不太可能無償提供，加上各國在國家戰略安全上有各自考量，對於5月能否取得共識「存疑」。

台灣不是世衛會員國，如何取得相關資訊，羅一鈞表示，會透過與一些理念相近的國家、友好國家雙邊或多邊合作，設法取得相關資訊，注意有沒有會員國才能得知的訊息；此外，也會透過其他多元管道偵測國際疫情及相關資訊，且從近年狀況看來，公開平台能提供的資訊已經很充分。

羅一鈞說，現在不少國際公開平台都有上傳病毒序列資料，很多重要病毒基因序列、抗原性分析資料，世衛也會直接公開在網站上，不會限定只有會員國才能取得，並會有重量級科學家透過X（原稱Twitter）等社群媒體，搶先公布已掌握到的資訊，因此會有多元資訊來源，且經常在世衛公布前就已先行掌握。