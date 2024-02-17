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年後減肥不用少吃！醫生推薦「SHE加法飲食」也能健康

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
過年大魚大肉，年後變胖怎麼辦？圖／一寸鮮提供
過年大魚大肉，年後變胖怎麼辦？圖／一寸鮮提供

根據國民健康署的調查，春節期間有超過4成的人，在年後平均增加1.7公斤的體重，也讓許多人開始年後減肥。但提到減肥，許多人都會從少吃，或限制飲食開始，但醫師指出，這樣的減肥可能會讓心裡產生「被剝奪感」，到時候反而更容易大吃大喝，因此減重醫生李思賢就推薦「SHE加法飲食」，只要把握三種原則，可以控制體重，還能讓身體更健康。

李思賢觀察指出，很多人減肥就是少吃，但因為得要減少進食，甚至不吃自己喜歡的東西，反而會有被剝奪感，而且想吃的慾望會更強烈，心裡反而更想破戒，而他透過連續血糖監測（CGM）的研究數據指出，如果再吃大魚大肉，或高油高糖食物之前，先吃高膳食纖維、營養豐富的食物，再吃能讓自己快樂的食物，吸收醣類的速度也會明顯減緩，還能改善改善腸道環境。

而所謂的SHE加法飲食，首先就是「選擇好食物（Select Healthy Foods）」，在吃東西前，先以健康的食物為主，如零食可以多吃堅果、黑巧克力，避開糖果蜜餞，正餐中多吃真實食物，如雞湯、燉肉、炒青菜等，避免加工食物；接著是「進食看順序（Healthy Eating Order）」，最好的順序為「肉→菜→飯→果」，先吃對身體有益的蔬菜，如雞蛋、海鮮，十字花科蔬菜如青花椰苗等；最後是「喝水利循環（Ensure Hydration）」，每天至少喝2,000毫升水分，搭配慢跑或散佈，可以加快新陳代謝。

至於選擇蔬菜，可以吃健康蔬菜「三日苗」，也是發芽3日的青花椰菜幼苗，富含蘿蔔硫素，能長期中和與排除毒素，同時有效改善腸道菌群平衡，李思賢舉例，大家愛吃的烏魚子，可以改用青花椰苗來代替大蒜或白蘿蔔，能夠吃得更健康。

SHE加法飲食，讓自己吃得更健康，也更快樂。圖／一寸鮮提供
SHE加法飲食，讓自己吃得更健康，也更快樂。圖／一寸鮮提供
SHE加法飲食，讓自己吃得更健康，也更快樂。圖／一寸鮮提供
SHE加法飲食，讓自己吃得更健康，也更快樂。圖／一寸鮮提供
青花椰苗可搭配烏魚子一起食用。圖／一寸鮮提供
青花椰苗可搭配烏魚子一起食用。圖／一寸鮮提供

多人 減肥

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