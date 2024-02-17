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影／因應三航廈工程 桃機航站北路20日起恢復全線通車

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
因應旅運成長及配合第三航廈工程持續推動，桃園機場自2月20日起恢復航站北路全線通車，國道2號機場端維持由航站南路前往第一、二航廈；離開機場則行駛新開通的航站北路，恢復南進北出、雙線分流行車動線。記者葉信菉／攝影
因應旅運成長及配合第三航廈工程持續推動，桃園機場自2月20日起恢復航站北路全線通車，國道2號機場端維持由航站南路前往第一、二航廈；離開機場則行駛新開通的航站北路，恢復南進北出、雙線分流行車動線。記者葉信菉／攝影

因應旅運成長及配合第三航廈工程持續推動，桃園機場自2月20日起恢復航站北路全線通車，國道2號機場端維持由航站南路前往第一、二航廈；離開機場則行駛新開通的航站北路，恢復南進北出、雙線分流行車動線，並優化道路線型提升交通服務品質。

機場公司副總經理孫宏彬表示，2023年機場運量已明顯復甦，旅運恢復至疫情前（2019）73%；第三航廈興建工程自2021年6月動工後亦持續大步推進，為兼顧營運與建設，並提供後續南登機廊廳工程所需基地，規劃航站北路自20日起恢復通車，完成第三航廈興建階段的重要里程碑。旅客及駕駛人行經航站北路時，可看見隨著工程進度推展之第三航廈及北登機廊廳的外觀，預見未來新航廈投入營運的願景。

孫宏彬表示，此工程主要是在營運中進行整建，第一個考量是不能影響營運，相關工程會配合交通做切換，此次航站北路的切換對旅客出國跟回國的路線會比以往更順暢。

機場公司表示，為提供用路人與旅客清楚的交通資訊，機場公司製作影片，以駕駛第一視角為民眾解說接送機行車動線，並透過媒體、社群、導航圖資業者等多元管道宣導；同時鼓勵旅客往來機場搭乘便捷、快速的桃園機場捷運及國道客運等大眾運輸，輕鬆、省時又環保。

機場公司指出，20日開通的航站北路劃設三車道，道路線型順暢。往來一航廈行車動線維持不變，二航廈行車動線說明如下：一、第二航廈送機的民眾送親友到第二航廈搭機的車輛，自3樓報到大廳車道離開時，依指標繞行第四停車場（P4），循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。車行動線詳見影片。到第二航廈接機的車輛，自1樓接機大廳離開時，依指標循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。車行動線詳見影片。自行駕駛者停在第四停車場（P4）地下室車輛依指標前往航站北路出口離場前往國道1、2、3號，並注意匯流車輛；停在第四停車場（P4）平面層車輛，請依指標接航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。車行動線詳見影片

國道客運 桃園機場

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