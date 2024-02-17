最新研究：氣候變遷影響降水與溫度上升 台灣林火風險增加

台灣高溫多濕，但其常綠森林非常豐富，這些條件，過去大大減少了大規模森林火災的發生。但現在，台灣的氣候和生態環境正在改變；包括過去玉山國家公園在內、國內近期發生的幾次森林火災事件，除了證實也凸顯面對氣候變遷，更顯現火災管理與預防策略的緊迫性。

中興大學與美國猶他州立大學跨國合作一項最新研究，對不同氣候情境下未來森林火災風險進行了全面分析，發現台灣森林火災風險呈現增加的量化趨勢；研究作者群包括我國自然碳匯專家、中興大學森林系特聘教授柳婉郁、美國猶他州立大學教授王世宇、及中興大學博士生俞鈜文。

研究發表於國際頂級期刊「Climatic Change」期刊，研究分析從2021年到2100年在不同暖化程度下的預測，研究結果顯示台灣森林火災天氣的嚴重性未來將明顯增加，特別是在11月到4月的乾季；森林火災高峰季節將因降水特性和溫度上升的改變、提前到來。

柳婉郁說，火災天氣嚴重性的增加在不同地區表現出差異，這在北部和中部的風險更為顯著；預測還強調了天氣狀況、台灣火災對全球溫室氣體排放的敏感性，顯示未來火季延長和植被類型改變有顯著關聯性，需要採取調適性管理策略。

她表示，研究成果中，這些預測在過去幾場林火都被證實，例如2023年6月苗栗縣大湖鄉的森林火災和2023年4月高雄的火災，這些事件因地理位置和所需的大規模資源投入而難以管理，凸顯了將氣候變化預測整合進森林火災風險管理的重要性；未來森林火災風險將顯著增加，因此有必要重新評估現行的森林火災管理策略；未來台灣不能置身事外，調適氣候變遷對於保護森林生態系統和人類生命財產將非常重要。

王世宇表示，將最新的氣候預測融入森林火災風險管理中，可幫助台灣發展出更有效的策略，以減輕森林火災的影響。目前林業署開發出林火預警評估系統，為未來可能的林火提供風險預測，政府與社會也需持續努力，通過精進相關法令，提升防火教育，減緩與調適氣候變遷對台灣安全、生物多樣性等的威脅。