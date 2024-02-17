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健康你我他／要根除積弊 存健康本錢
送走兔年、迎來龍年。轉眼已步入65歲的中高齡，雖不服老、但體態卻明顯不如從前。尤其看見過去一年許多相識的面孔相繼從人世間殞滅，令人不勝唏噓，也感悟世事的無常。「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」。新的一年期許能揮別過去的陰霾，以樂觀正向的龍馬精神迎向未來。
過去總抱著因循苟且、得過且過的心理拖一天算一天，無法落實斷捨離，更渾然不知老之將至。隨著年歲增長，目睹各類疾病侵擾，許多年輕生命戛然而止，才驚覺生命竟有如此脆弱的一面。
如今我不敢大意，除了施打疫苗外，更節制飲食、勤於運動，已逾耳順之齡，應回歸清淡飲食，以嚴防三高上身，吃東西須細嚼慢嚥。每天健走不輟勤練身體，多接觸大自然、觀賞扶疏花木，淡泊心性，以維持身心健康。
禮記大學篇：「茍日新、日日新、又日新」期勉世人要不斷地革新，生命的延續才是一切希望的基礎，一旦身體失去健康，世界將不再美好。
新年新希望，自我期許徹底根除過去的積弊，勤做運動蓄養健康的體魄，才能以「龍騰虎躍、朝氣蓬勃」之姿，迎接新的一年可能面對的挑戰。
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