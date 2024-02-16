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最美蘭花都在這... 2024台灣國際蘭展暨世界蘭展 24日開幕

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
2024台灣國際蘭展暨世界蘭展啟動儀式。圖／台南市政府提供
2024台灣國際蘭展暨世界蘭展啟動儀式。圖／台南市政府提供

「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」2月24日至3月10日在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（原台灣蘭花生物科技園區）、大台南會展中心舉行。

台南市政府表示，今年台灣國際蘭展屆滿20週年，將與第23屆世界蘭展，一同舉行，2月24日盛大開幕，展期為期16天，展覽自蘭花園區，連接至大台南會展中心，形成「5館、6區」的展覽形式。

台南市政府今天北上開記者會，台南市長黃偉哲表示，本屆蘭展融合了兩大盛事，台灣國際蘭展歷經12年積極爭取，終於能攜手有「蘭花界奧林匹克」之稱的世界蘭展同時舉辦，也是台灣國際蘭展歷史上首次創舉，讓台灣蘭花產業更躍升國際，機會難得。

黃偉哲感謝農業部、農業部農糧署對此屆蘭花雙展的支持，及經濟部國際貿易署、台灣蘭花產銷發展協會與中華民國對外貿易發展協會等各單位的合力促成，讓這場蘭花界盛會成功舉辦，成為蘭花文化的交流平台；期待在這16天的展期中，彰顯台灣蘭花的經典之美，與全球愛好者共同感受蘭花的獨特魅力。

台南市政府表示，第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展以「尬蘭作伙」為主題，涵蓋台灣蘭花保育、歷史文化、學術研究、生活應用等多元層面，在展區設計上，5館以主題景觀、生活應用、數位互動、現場販售及百億訂單，充分展現蘭花的多樣性應用；而6區則以原生蘭特展、爭奇鬥艷、擴大參與、跨界合作、百場會議及異業結合等元素，透過這場盛事將台灣蘭花的風采傳播到全球。

民眾欲參觀第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展的民眾，可透過ibon、Fami、KLOOK等購買蘭展門票，活動詳情請至「2024台灣國際蘭展」官網 https://tios.tw/ 查詢，活動自2月24日至3月10日止，歡迎蒞臨參觀。

農業部 黃偉哲

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