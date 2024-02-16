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過年群聚…開工「一堆2條線」 醫曝比往年兇猛：1家4口沒出門全中鏢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師施勝桓（左）觀察，因為過年群聚，昨天門診大爆滿，就診病患一篩就是流感、新冠確診。圖／施勝桓提供
醫師施勝桓（左）觀察，因為過年群聚，昨天門診大爆滿，就診病患一篩就是流感、新冠確診。圖／施勝桓提供

春節連假結束，不少診所選擇在昨天大年初六開工。台中診所醫師施勝桓觀察，因為過年群聚，昨天門診大爆滿，就診病患多為全家一起來，很多過年沒出門，一篩就是流感、新冠確診，「較往年兇猛」。其中有一家是阿姨帶孩子來串門子，結果父母和二名幼子全家都發燒，大人還出現極度倦怠等，一篩發現全部確診A流。

施勝桓提醒，春節過後元宵燈會人群聚集，提醒民眾要戴好口罩，注意咳嗽禮節和勤洗手，以降低呼吸道疾病感染。

施勝桓說，有一家四口過年期間沒有出門遊玩，女主人的妹妹過年期間帶著孩子來串門子，妹妹返家後，小孩流感發病，連忙打電話告知，一家四口包括父母和二名幼子全家都發燒，大人還出現極度倦怠等，一篩發現確診A流；另有一外籍幫傭，過年期間也沒有外出，昨天因為發燒、咳、聲音沙啞等就醫，一篩確診為新冠肺炎，經詢問是被來串門子的客人傳感。

施勝桓說明，流感症狀以一燒三痛為多，若民眾出現發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛，甚至出現極度倦怠等狀，要盡速就醫。而新冠肺炎症狀以頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞表現為多，流感、新冠肺炎經快篩確診可開立抗病毒藥物。

醫師施勝桓（左）觀察，因為過年群聚，昨天門診大爆滿，就診病患一篩就是流感、新冠確診。圖／施勝桓提供
醫師施勝桓（左）觀察，因為過年群聚，昨天門診大爆滿，就診病患一篩就是流感、新冠確診。圖／施勝桓提供

新冠肺炎 流感 確診

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