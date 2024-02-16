漁船用油補貼申請4月1日截止 漁業署：船主盡快申請

農業部漁業署表示，112年度漁船用汽油補貼113年1月1日起開始受理申請，漁船（筏）主今年4月1日前備妥112年度進出港資料及本人的郵局或農會、漁會信用部金融帳戶資料，向所屬漁會提出申請。

漁業署表示，漁船用油除免徵營業稅及貨物稅外，並享有優惠油價補貼款，直接減輕漁民成本。

漁業署說，漁船用柴油，為漁民於購油時，由漁船加油站直接扣除補貼款及稅款，另自98年度起將漁船（筏）船外機所使用的汽油，納為漁船用油補貼油品，每年約有6000餘艘漁船（筏）主受惠。

漁業署表示，汽油補貼按漁船噸級、漁筏長度、出海作業日數及時數，依92無鉛汽油112年度平均免稅牌價每公升新台幣23.37元14％，加計貨物稅後，核算補貼金額，最高補貼台幣2萬3733元。

漁業署說，漁船用汽油補貼申請將於4月1日截止，尚未申請汽油補貼的漁船（筏）主，可盡速向所屬漁會提出申請。