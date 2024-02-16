台2人就有1人過重！學童愛逛便利商店 營養師推薦健康課後點心清單

今天是新學期上課首日，面對每3個孩子就有1人有過重問題，課後點心是體重失控破口，營養師觀察近年學童放學愛逛便利商店，建議課後點心以茶葉蛋、乳製品取代高熱量即食品。

在台灣，每2個人就有1人體重過重，成人過重及肥胖率數據高出日本10倍。台灣人體重彷彿坐上失速列車，最可怕的是，台灣不只胖子大人多，小胖子也不少。據統計，台灣平均每3個孩子就有1人有過重問題。

「兒童肥胖防治實證指引」計畫主持人、馬偕兒童醫院小兒胃腸科資深主治醫師李宏昌曾分析過，許多人認為孩子不愛動是主因，卻忽略吃不健康比不運動更可怕，台灣高熱量食物、含糖飲料隨手可得，孩子攝取超高熱量，單靠運動不可能達到減重效果。

台灣手搖飲料店、炸物攤林立，24小時不打烊的便利商店也成為不能忽視的隱藏版熱量地雷區。振興醫院臨床營養組長周育如今天告訴中央社記者，據觀察近年學生下課最常去的就是超商，各種泡麵、微波即食品，如炸肉丸等皆香氣逼人，孩子愛不釋手，同時也攝取過多熱量。

周育如建議，對正在長高的孩子而言，攝取優質蛋白質與鈣質是關鍵，並非排斥學生在便利商店解決肚子餓問題，便利商店的優點是貨色齊全，認真把關也能選出健康課後點心，如茶葉蛋、包有蔬菜的三明治、水煮雞胸肉、有肉類的沙拉、豆漿或牛奶及優酪乳等奶製品都是好選擇。

周育如心目中，牛奶是最好的課後點心，不只有飽足感，也不怕吃不下晚餐，更何況台灣孩子普遍缺乏鈣質，若喝牛奶會拉肚子，可以優酪乳或豆漿取代。過重兒童應避免全糖，家長平時要教孩子購買乳製品前記得看熱量標示，掌握每100c.c.熱量控制在50至60大卡，就不怕體重失控。