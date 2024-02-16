懷孕坐飛機安全嗎？醫：無論飛機、陸地都可能早產 曝「差別最大關鍵」

【編輯：武美齡】

孕媽咪出國旅遊多注意，近日傳出有孕婦在機上緊急分娩的案例，讓許多網友好奇懷孕搭飛機會有早產風險嗎？婦產科醫師表示：在飛機上會早產，在陸地上也會早產，差別只在「這關鍵」。

懷孕搭機有早產風險嗎？醫師這樣看

孕媽咪打算出國旅行時，常會有「懷孕坐飛機是否安全」的疑慮，蘇怡寧婦產科醫師曾多次在臉書及個人網站解說相關知識，他提到飛機高空上的游離輻射、氣壓不是主要問題，唯一有關風險的因素是「懷孕週數」，並強調「週數越大風險一定越高」。

蘇怡寧醫師進一步表示，「懷孕週數越大風險越高」的風險並非來自飛機，因為不論在航班上或陸地上，都一定有風險。「在飛機上會早產，在陸地上也會早產；在飛機上會出血，在陸地上也會出血，差別只在於，飛機上沒有救護車可以立刻載你去醫院」。

孕媽咪若有兩狀況 搭機應注意

由於產婦和新生兒在班機上若有緊急醫療需求，恐無法在第一時間獲得協助，衛福部提醒若有以下狀況的孕媽咪應避免搭機。

1. 有中重度以上地中海型貧血、缺鐵性貧血或鐮狀細胞貧血的孕婦，胎兒可能發生嚴重缺氧，甚至導致死產、流產，或較容易發生血尿及腎小管血栓症狀，醫師建議絕對禁止於妊娠中期之後搭機。

2. 懷孕早期有異常出血或下腹悶痛等流產症狀，過度勞累或長途奔波及航程較長的旅行，可能造成胎兒流產及早產的危險，不建議長途飛機旅遊。

衛福部也提醒，孕媽咪旅行時要注意適時休息，且搭機時避免維持同一姿勢，造成血液循環不良，建議適時起身走一走；若有行李重物，最好由親友協助搬運。

懷孕幾週搭機要給醫療證明？幾週不能搭機？

各家航空規定略有不同，以亞洲航班來說，一般大多規定在懷孕28週後須提供醫療證明（適航證明），主要用以證明孕婦及胎兒的健康狀態適合乘坐客機。

●懷孕未滿28週：搭機無需提供醫療證明

●懷孕28～35週：需提供醫療證明

●懷孕第36週起（預產期4週內）：不接受搭機

此外，某些國家對孕婦入境有特別規定，建議出發前先洽詢入境國之當地辦事處相關事宜。

各家航空醫療證明規定懶人包

【長榮、國泰、星宇、酷航、新加坡航空】

如上段所述，將懷孕28週訂為應提供醫療證明的基準點。

【中華航空】

●懷孕30週以下：搭機無需提供醫療證明

●懷孕30～35週：需提供醫療證明

●懷孕第36週起（預產期4週內）：不接受搭機

【樂桃、日本航空、全日空】

●預產期在28天以內（預產期4週內）：需提供醫療證明適航診斷證明書

●預產期在29天以上：不需提供適航診斷證明書

【大韓航空】

●懷孕32週以下：搭機無需提供醫療證明

●懷孕32～36週：需提供醫療證明

●懷孕第37週以上：不接受搭機

【韓亞航空】

●懷孕27週以內：需簽署免責聲明

●懷孕28～34週：需提供醫療證明

●懷孕第35週以上：不接受搭機

*如為懷雙胞胎之孕婦，搭機週數規範則有不同，詳見各航空公司官網說明。

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