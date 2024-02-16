名醫：適航 不保證不在機上生

長榮航空昨從日本羽田機場飛往台北松山機場的班機上，有名孕婦突然生產，經機上四名醫護人員協助，母子均安。孕婦搭機時常需提供適航證明，台大醫院婦產部主治醫師施景中指出，假期前後，在門診要求開立「適航證明」的孕婦增加，但該證明非醫院正式文件，開立後並不能保證孕婦不在機上生產，若有意外，恐面臨孕婦、航空公司求償，醫師開立意願低。

施景中說，機上緊急醫療設備有限且無專業醫護，飛機上生產有一定風險，若胎兒周數低於廿八周風險更高，嬰兒出生後容易出現呼吸窘迫等情況。

施景中指出，適航證明最多只能證明孕婦目前狀態，搭機時不需要額外醫療協助，也不必拆座椅、吸氧氣等配套措施，但是否會發生早產則無法保證；若孕婦懷孕周數少、肚子不大，婦產科醫師多建議不必開立適航證明，「因為寫了也只是心安。」