健康你我他／戒甜食加運動 年過50健康瘦

過了知天命年紀，我的體重開始逐步增加，去年健康檢查報告顯示，身體質量指數（BMI）及腰圍都超標，也就是過重與過胖。所以，我的新年度計畫與目標之一，就是要運動與減重。

具體計畫是每天早10分鐘起床，早10分鐘出門上班，利用這提早的時間，坐公車提早3站下車，走一段路到辦公室上班；下班時也是搭公車提早3站下車，再走一段路回家。

周休2日至少撥出半天去爬山或健走，台北周遭很多郊山及河濱步道，而且交通便利，只要有決心出去走走，都不是難事。

至於減重，我要戒掉嗜吃甜食與零嘴的習慣。三餐正常吃，但要謹記留著一點肚量，吃到七、八分飽就不要再吃了，即使偶爾在正餐前會感到肚子餓，也不可先去找甜點和零食吃。

新的一年我期許，閒暇時有機會就去當志工，做各式各樣的志工，服務群眾。去年初，我有幸在下班後，晚上至國父紀念館擔任台北燈會的志工，一邊服務民眾，指引民眾觀賞方向，一邊欣賞晚上燈會的夜景，一兼二顧，讓我留下美好的回憶。

以上是我的新年新祈願，也初步擬訂了執行計畫，希望我在這新的一年，秉持自律與自制的決心與毅力，拾階而上。