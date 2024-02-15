垃圾變黃金！一年30萬公噸茶渣 竟搖身成皮膚美白聖品

茶渣能做什麼？農業部茶及飲料作物改良場表示，茶飲加工後的紅茶茶渣，透過纖維素分解酵素處理後進行萃取，獲得地紅茶茶渣萃取液具有抗氧化及抑制酪胺酸酶的效果，可作為美膚保養品原料。

茶改場強調，該技術可提升茶渣中地總多元酚類萃取效率16.7%，有效再利用原本廢棄茶渣中的多元酚類，提升茶渣多元化應用價值。

茶改場場長蘇宗振表示，飲料茶具有方便取得及攜帶的優點，符合忙碌的現代人快速便利飲茶需求，隨著罐裝茶飲市場蓬勃發展，製造後產生大量茶渣副產物，根據飲料茶生產數量推估每年約產生30萬公噸茶渣，因其含水量大、不易焚燒且隨意堆置對環境易造成影響。

茶改場表示，經食品加工廠的罐裝飲料茶加工後，剩餘茶渣仍含有多元酚類等成分可供再利用，茶多元酚類不僅具有抗氧化作用，更能抑制黑色素細胞中酪胺酸酶功效，對於皮膚有保健及膚色亮白效果(2015年韓國研究)。

茶改場110年與大葉大學合作研究2年，將茶飲料加工後剩餘紅茶渣以纖維酵素處理後進行水解萃取，可提高酪胺酸酶抑制效果，且效果更優於對照組的市售綠茶萃取液；抗氧化能力則與市售綠茶萃取液相近，顯示該項技術所得的紅茶萃取液具有作為抗氧化及美白保養品原料應用價值。

茶改場說，根據Statista數據顯示，全球美妝產業於2022年創造約930億美元收入，並預計全球將以約6%的速率持續增長，至2027年達到約1254億美元，相當於增加323億美元收入（+35%），其中亞太地區(含台灣)為最大市場；另天然和有機護膚品的全球市場價值預計將從2022年的108億美元增長到2030年204億美元。