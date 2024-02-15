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NASA飛機空品觀測實驗 可供訂定汙染管制策略科學資料

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
NASA科研飛機。圖／環境部提供
NASA科研飛機。圖／環境部提供

環境部表示，今（15）日11時至15時民眾在各機場所見到的美國太空總署NASA飛機，是環境部與NASA及亞太國家合作的亞洲空氣品質機載和衛星調查計畫(Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality , ASIA-AQ)的一環。

環境部說，DC8飛機上搭載的空氣品質監測精密儀器，在雲嘉南到高屏地區量測地面46英尺(15公尺)至1萬1000英尺(3300公尺)的各項空氣汙染物變化，另外GIII則是在2萬8500英尺(8600公尺)高度，在台中到屏東之間巡航，以機上搭載光達儀器進行區域空品的量測，為科學研究與國際合作典範。

環境部表示，這次實驗取得資料將配合地面的空品監測站、無人機與探空垂直量測及相關氣象觀測資料進行臭氧(O3)、揮發性有機物(VOCS)、細懸浮微粒(PM2.5)濃度及其粒徑大小及化學成分等3D科學研究，未來對於衛星的校驗、空品模式的精進、汙染來源的解析及汙染管制策略訂定提供科學的資料。

環境部表示，感謝NASA、氣象署、交通部民航局、中研院、空軍氣象聯隊、空軍航空技術學校、各地方環保局等國內外相關機構、中央大學林能暉教授所帶領的45位教授學者協助及參與，共同促成此次國際合作的大型實驗。

NASA 環境部 空氣品質

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