明轉涼變天！東北季風報到高溫驟降12度 入夜鋒面襲北東轉雨

中央氣象署表示，今天入夜後鋒面影響，北部、東半部轉雨；明天東北季風報到，北部明顯轉涼，高溫驟降10至12度。周六白天起，各地回暖至20度以上，直到下周三又有冷空氣來襲。

中央氣象署預報員曾昭誠說，入夜後鋒面影響，北部、東半部轉雨，明天白天雨區縮小，桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

他說，明天入夜後雨勢趨緩，周六起，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島零星短暫雨。下周三鋒面接近，水氣增加，北部山區、東半部地區轉局部短暫雨，強度仍待持續觀測。

另外，北部地區在周六至周日、金馬地區在周日至下周四，留意低雲或霧影響能見度。

溫度方面，曾昭誠說，明天東北季風影響，北部、宜蘭高溫16至18度，相比今天最高溫28度，明顯轉涼；中南部白天高溫略降至約25度，留意日夜溫差大。明天各地低溫約15至17度。

周六起，東北季風減弱，北部高溫回升到20度，中南部高溫約25度以上，到下周二期間，氣溫逐日回升。