陸女感染致死 禽流感H10N5還會釀災難？專家：現在可稍微放心

大陸日前出現全球首例例人類感染禽源性H10N5流感病例；世衛組織認為，當地沒有新的疑似感染病例，禽流感沒有在人類間持續傳播能力，因此人傳人可能性低。感染症醫學會秘書長黃建賢表示，目前對該病毒可以較為放心，但是仍要長期觀察。

大陸國家疾控局1月31日通報，境內出現全球首例人類感染禽源性H10N5流感病例，並罕見混合感染H3N2流感致死的個案；患者為63歲婦人，發病約半個月後死亡。世衛組織調查檢測後認為，該案沒有其他疑似感染病例，人傳人機率低。

黃建賢曾表示，目前僅有一個個案，不需要過度緊張，但若是沒有早期隔絕會變成一場災難；現在已經可以稍微放心，但還需要長期觀察。如果這株病毒被世衛組織示警為「有限度的人傳人」時就得要留心。

黃建賢說，H10N8、H5N1等屬於新流感，通常都是動物間傳播，因此被稱作禽流感、豬流感、馬流感；若是要感染人的話，因為物種不同，所以比較難傳播，人類通常不會被傳染，傳染力。但是人類一旦感染，並且出現病毒突變後才會大量散佈。以禽流感為例，通常可能是養雞場工作者比較容易被傳染，萬一被傳染也不容易傳染給別人，要擔心的是雞傳染給人後的病毒突變。