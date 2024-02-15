陸港澳旅客機場定點採檢取消 免費新冠快篩發到3月底

大陸呼吸道疾病疫情趨緩，疾管署將從明天解除，針對中港澳有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施。疾管署發言人羅一鈞表示，大陸類流感疫情高峰已過，評估階段性任務已完成，自2月16日起取消該項措施。至於出入境旅客免費發放的新冠家用快篩試劑則延長至3月底。

疾管署自去年11月26日啟動「定點監測、鼓勵採檢」，針對從大陸、香港及澳門地區入境之有症狀（類流感）旅客，若是從台北、桃園、台中及高雄4處國際機場入境，可主動洽機場檢疫人員評估「自願性配合」採集鼻咽檢體。

當初是考量大陸多種呼吸道病毒流行，因此執行監測。羅一鈞表示，依據大陸衛生部門發布資料顯示，大陸南、北方類流感就診率在今年1月初達高峰後已連續4周下降，流感以外之呼吸道病原體則呈低度流行。

截至今年2月13日止共採檢586人，檢體檢出以流感病毒（64%）、新冠病毒（18%）為主。羅一鈞表示，均無偵測出大陸新興或異常病原體；2月16日起正式解除，回歸例行發燒篩檢及各項例行檢疫措施。

另外，鄰近國家新冠疫情仍處高點，如日本病例數持續上升，因此今年原本自1月3日起於桃園國際機場、1月17日起於高雄國際機場及金門小三通港埠、2月1日起於馬祖小三通港埠，免費提供新冠家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取之措施，將延長執行至3月31日為止。截至2月14日，旅客領取試劑總量已達114萬人次，顯示民眾接受度高。

疾管署提醒，國際間呼吸道傳染病疫情仍處流行，國人旅途中應留意自身健康狀況，入境若有發燒或類似流感症狀，應主動告知機場、港口之檢疫人員，進行發燒篩檢及健康評估，入境後如有類流感等症狀持續或加劇等情形，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知旅遊史、接觸史等供醫師評估及診斷，除保護自己，亦保護同住親友健康安全。