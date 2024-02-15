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影／NASA飛機在南台灣進行空品監測 抬頭可見
不少航空迷、軍事迷今天特別興奮，因為美國太空總署的飛機就在台灣南部上空，抬頭可見，引起民眾驚呼。這架飛機機齡54年，今天上午由菲律賓克拉克機場起飛後，直飛到台灣南部繞行，分別在恆春機場、台南機場、水上機場放下機輪做「low appoch」的動作，已繞行3圈。
環境部今天表示，環境部與國內外15跨部會、20學研單位及40多名教授學者，2月1日起展開高屏3D空品實驗，以解析地形、大氣環流與空氣汙染物三者相關性，以及於三度空間隨時間變化的國際聯合觀測。
環境部表示，美國太空總署NASA與我國及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空品飛航實驗，NASA兩架科研飛機今天由菲律賓飛往南韓航程中，在台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測，可提供高解析精密資料。
由於這架飛機低飛，機身清晰可見，航空迷、軍事迷口耳相傳，上午不少南部民眾都抬頭可見，這架進行亞洲空品飛航實驗的飛機，搭載揮發性有機物（VOCS）、多環芳香族碳氫化合物（PAHs）等氣態汙染物及氣膠粒徑分布、數目濃度及其化學成分精密儀器，在飛航過程中即時觀測空氣汙染物成分與濃度垂直變化，提供行經國家高時空解析空品資料。
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