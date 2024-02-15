直擊！NASA飛機在台灣南部繞行 目前經過嘉義

南部民眾現在快抬頭看天空，運氣好的話能肉眼目睹美國太空總署的飛機。美國太空總署的DC-8飛機，機齡54年，上午由菲律賓克拉克機場起飛後，直飛到台灣南部繞行，分別在恆春機場、台南機場、水上機場放下機輪做「low appoch」的動作，目前已繞行三圈，正在嘉義上空。

環境部與國內外15跨部會、20學研單位及40多名教授學者，2月1日起展開高屏3D空品實驗，以解析地形、大氣環流與空氣汙染物三者相關性，以及於三度空間隨時間變化的國際聯合觀測。

此外，美國太空總署NASA與我國及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空品飛航實驗，NASA兩架科研飛機今天由菲律賓飛往南韓航程中，在台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測，可提供高解析精密資料。

環境部表示，期待透過與NASA合作協定下，接軌國際大型實驗，共享高解析空氣汙染觀測資料，並偕同正在進行的高屏3D空品實驗密集觀測，綜合探討及解析南部地區空氣汙染成因與3D分布變化，據此制訂更精進空汙治理策略，成為科學研究、政策制定與國際合作典範。

天氣風險公司總經理彭啟明也在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，NASA飛機在台灣上空繞。「今天的重頭戲就是NASA飛機在上空，上上下下，繞來繞去好幾圈了」，彭啟明表示，來量測台灣的空氣品質，很感動，相信很多航空迷都在拍。

彭啟明表示，兩架飛機的第一架為NASA灣流飛機，第二架DC-8再來協助觀測。

根據NASA官網介紹 ，這架DC-8-72是一款四引擎噴射運輸機，經過高度改裝以支援機載科學任務。這架飛機於1969年製造，並於1985年被NASA收購，長157英尺，翼展148英尺。該飛機的航程為5400海里，可在1000至4萬2000英尺的高度飛行長達12小時，盡管大多數科學任務平均飛行時間為6至10小時。DC-8可運載 30,000 磅的科學儀器和設備，最多可容納45名研究人員和機組人員。

DC-8 包含一套感測器和數據系統，並提供可根據特定任務或儀器量身定制的服務。DC-8 還具有銥衛星和國際海事衛星通訊能力。

據了解，NASA兩架科研飛機之所以上上下下飛行，是進行Aerosol空氣汙染粒子分析。