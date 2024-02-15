快訊

陸漁船意外衝擊兩岸「底線」 金門憂大陸不承認金廈「禁限制水域線」

獨／長榮航空羽田返台班機上孕婦分娩 母子均安

一坪10萬「田中間透天」是鳥地方？他揭超讚生活機能 網嗨：安靜才是王道

牙痛吃止痛藥竟會吐 藥師指這成份要注意

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
口服非類固醇消炎藥NSAIDs成分，是牙科常用藥物，但較多人容易引發過敏現象。記者賴昀岫／攝影
口服非類固醇消炎藥NSAIDs成分，是牙科常用藥物，但較多人容易引發過敏現象。記者賴昀岫／攝影

多人有過牙痛到診所就醫的經驗，有時醫師會開立止痛藥物，不過止痛藥其實可分為2種，其中口服非類固醇消炎藥NSAIDs成分，是牙科常用藥物，但較多人容易引發過敏現象，例如胃食道逆流的患者就不建議，如對這類藥物有過敏的民眾，可在健保卡上註記。

20歲的李小姐近期因為牙痛到牙科診所就醫，不過吃了牙醫師開立的止痛藥物後，有時會出現嘔吐的不適應症狀。台北市藥師公會理事蘇柏名說，止痛藥一般可分為2種 ，一種是普拿疼主成分的乙醯氨酚；另一種則是NSAIDs成分的消炎止痛藥。

蘇柏名表示，這類藥物牙科常開，但比較多人會出現過敏症狀，例如造成胃酸分泌、讓腸胃道環境變酸，有胃食道逆流病史的患者就不建議，過敏副作用包含噁心、嘔吐等，對非類固醇類容易過敏或產生副作用的民眾，就建議使用如普拿疼等其他類止痛藥，雖然成分不同，但以緩解牙痛來說，同樣有止痛效果。

衛福部食藥署網站指出，我國常見的市售止痛藥主要有兩種，一是中樞止痛藥，也就是乙醯胺酚類；另一為非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），包含阿斯匹靈及布洛芬等，蘇柏名提醒，NSAIDs類藥物的作用機轉類似，通常其中一種過敏，其他幾款類似的藥品也建議避免使用，可在健保卡上註記相關藥物過敏紀錄，或在就醫時主動告知。

在藥物保存期限方面，蘇柏名表示，如果已經分裝做成餐包，就建議在1個月內使用完畢，但分裝的藥物通常也看不太出效期，而醫療院所也會規範，藥品效期都要剩下3個月至半年，如果是鋁箔包藥品照保存期限就不用擔心，但如果是醫院剪成單顆、看不出完整效期，建議不超過半年；診所看病的藥包，就建議1個月內沒吃完、要丟棄。

蘇柏名表示，民眾可每半年檢視家中藥品保存期限，並以拿藥的第一天為主，例如貼貼紙或者以簽字筆註記，以半年為準，但如果藥品包裝完整，也就是在超過效期後就丟棄。

健保卡 多人 類固醇

延伸閱讀

吃花生醬腫脹…超級盃廣告開過敏玩笑 Uber Eats挨批

初一走春拜廟…全台五分之一人口注意這事 口罩也防不了

運動竟會引起過敏反應！醫師解析3類型的「麩質過敏」，建立正確的治療觀念！

大掃除塵蟎誘發過敏 中藥洗鼻有望改善症狀

相關新聞

獨／長榮班機分娩母嬰均安 訂位未顯示有適航證明的孕婦乘客

長榮航空今天下午1架羽田到松山班機有孕婦在機上分娩，班機已降落，母子均安。據了解，該班機的訂位中，並未顯示有需要出具適航...

直擊！NASA飛機在台灣南部繞行 目前經過嘉義

南部民眾現在快抬頭看天空，運氣好的話能肉眼目睹美國太空總署的飛機。美國太空總署的DC-8飛機，機齡54年，上午由菲律賓克...

過年後血庫告急！ 北部庫存不到4天 低於安全庫存

大年初六，結束長達七天的春節連假，然而需要用寫的病人並沒有因此停止，目前全台血庫所有血型的安全庫存量都偏低。台北捐血中心...

網賣「佩佩豬」二手童裝20元 她驚嚇犯商標法被求償3萬

有民眾在網上以20元銅板價，拍賣閒置的童裝「佩佩豬」二手衣，衣服賣出卻收到警方的刑事通知書，稱觸犯商標法。被告喊冤不知道是仿冒品，強調只為了出清，扣掉手續費僅賺17元，竟被商標權人要求賠償1500倍，需3萬元和解。 法界人士表示，「佩佩豬」事件並非個案，求償3萬就是典型的「以刑逼民」，促使對方和解。而以網拍來說，還有一點最要注意，很多民眾拍賣商品時不經意的「這個動作」很容易觸犯著作權法，同樣面臨「以刑逼民」的求償。

獨／長榮航空羽田返台班機上孕婦分娩 母子均安

今天大年初六，長榮航空今一架羽田到松山班機，傳有孕婦在機上分娩，飛機即將準備於松山機場降落。

嘉基引進3D藍光導航系統 數位化手術提升成功率

嘉義基督教醫院口腔醫學部引進3D藍光導航科技，提升精準度，手術過程安全、縮時、傷口小、恢復快、達到美觀要求。嘉基表示，3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。