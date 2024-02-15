過年後血庫告急！ 北部庫存不到4天 低於安全庫存

大年初六，結束長達七天的春節連假，然而需要用寫的病人並沒有因此停止，目前全台血庫所有血型的安全庫存量都偏低。台北捐血中心課長劉俊宏表示，北部庫存量僅剩3.8天，希望在下一波濕冷天氣來襲前盡速拉高庫存，呼籲民眾時間、身體允許，就來捐血。

目前全台血液庫存告急，依台北捐血中心統計2月8日至14日血液的捐入只有7000袋，遠不及周平均1萬5500袋捐入量的一半。劉俊宏說，雙北、基隆、宜蘭、花蓮等區域，庫存量僅剩3.8天，各血型A型庫存4.6天、B型庫存4天、AB型4.6天，而萬用的O型庫存量更是僅有3.1天。

一天平均用血量約2200袋，劉俊宏說，換算下來預計有3.2天庫存需要補足。這個狀況很令人擔心，雖然可以預期過年期間捐血量一定會下降，但是跟以往平均值實在差太多，希望可以在2月26日以前將庫存量拉到7天。

劉俊宏說，今年天氣濕冷會降低民眾出門意願、民眾感冒等都會影響捐血量，年前難以拉高庫存，只能期待過年後加把勁補足，希望民眾趁著最近天氣好挽袖捐出熱血才。台北捐血中心從初三（2月12日）就已經提供捐血服務，邀請民眾到各捐血車／點／室，一同守護台灣的醫療。