環境部與NASA合作 在台灣中南、東部進行空氣品質觀測

環境部與國內外15跨部會、20學研單位及40多名教授學者，2月1日起展開高屏3D空品實驗，以解析地形、大氣環流與空氣汙染物三者相關性，以及於三度空間隨時間變化的國際聯合觀測。

此外，美國太空總署NASA與我國及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空品飛航實驗，NASA兩架科研飛機今天由菲律賓飛往南韓航程中，將在台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測，可提供高解析精密資料。

環境部表示，這是環境部成立推動第一個大型跨部會及學者專家的國際合作實驗，從地面監測為主的空品觀測量能，提升至3D整合觀測，開展未來大氣環境協同監測新頁。

環境部表示，高屏3D空品實驗除了兩座NASA與台灣協作高階地面空品超級監測站，以及一座美國海洋大氣總署NOAA垂直光譜儀測站外，還包括國內各單位的地面密集採樣，以及無人機、剖風儀、風光達、探空氣球、太陽光度計、衛星遙測應用等先進儀器或方法，同步監測各項空氣汙染物物理特性、化學組成及3D分布。

環境部說，NASA科研飛機搭載揮發性有機物（VOCS）、多環芳香族碳氫化合物（PAHs）等氣態汙染物及氣膠粒徑分布、數目濃度及其化學成分精密儀器，在飛航過程中即時觀測空氣汙染物成分與濃度垂直變化，提供行經國家高時空解析空品資料。

環境部表示，期待透過與NASA合作協定下，接軌國際大型實驗，共享高解析空氣汙染觀測資料，並偕同正在進行的高屏3D空品實驗密集觀測，綜合探討及解析南部地區空氣汙染成因與3D分布變化，據此制訂更精進空汙治理策略，成為科學研究、政策制定與國際合作典範。