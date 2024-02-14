年假結束金門機場湧現返台人潮 增開3軍機1民機輸運

長達7天的年假告一段落，金門航空站一早就出現大批返台人潮，金門航空站清晨5點多就出現要登記候補的旅客，候補人數一度高達500多人，其中有300多位是要從金門前往台北的旅客，經過立委陳玉珍與金門縣府團隊緊急協調國防部與航空公司協助啟動疏運計畫，共支援3架軍機與1架民航機協助疏運滯留人潮。

陳玉珍表示，今日軍方出動2架軍機、共3架次，滿載210位旅客順利返台。由於機會難得，聯合候補櫃檯首度出現旅客放棄民航機位、改搭軍機體驗的情況。

有一名男子表示，他約在40多年前有坐過C-119的軍機，今天是第二次搭乘軍機C-130，雖然聲音較吵、舒適度不若民航客機，但剛好可以好好重溫回憶一下，覺得是很難得的體驗。

金門縣長陳福海在上午10點多在縣府觀光處長許績鑫、縣府秘書王中聖、觀光處副處長董雲馨、交通行政科科長蔡百里的陪同下，到機場了解疏運作業。陳福海說，他很能感受鄉親歸心似箭返鄉過年和回台就學、就業的心情，縣府團隊仍會持續在現場關心民眾搭機與候補狀況，結合立委、航空站、航空公司來關注鄉親在機場的需求，如果還有一定的候補人數，會持續協調再申請軍機或民航機，讓鄉親們都能返回工作崗位。最終經過縣府協調，增加一班下午4點50分立榮由金門飛往台北的加班機。