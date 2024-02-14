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今年228沒連假 高公局仍將採國道一日匝道儀控措施

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

春節連假結束後的國定假日、和平紀念日（2月28日）為單一假日，高速公路局預估，交通量與平日交通量相近，都會區周邊景點可能出現一日遊車潮，導致高速公路鄰近景點路段可能出現壅塞情形，故比照例假日採機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。

高公局指出，考量今年和平紀念日僅為單一日假期，研判將以短程旅遊旅次為主，宜進一步引導分流，為回歸國道主要目的為服務中長途用路人，故採單一費率（即打75折、無20公里免費）收費，以抑制短途旅次，並籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

高公局表示，和平紀念日當天用路人如要出門，建議儘量搭乘公共運輸。自行開車用路人，請儘量提早出門，行前先檢查車輛狀況並養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線避開壅塞路段。

和平紀念日將比照例假日採機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。圖／高公局提供
和平紀念日將比照例假日採機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。圖／高公局提供

公共運輸 國定假日 車潮 高公局 高速公路

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