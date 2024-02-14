今年228沒連假 高公局仍將採國道一日匝道儀控措施
春節連假結束後的國定假日、和平紀念日（2月28日）為單一假日，高速公路局預估，交通量與平日交通量相近，都會區周邊景點可能出現一日遊車潮，導致高速公路鄰近景點路段可能出現壅塞情形，故比照例假日採機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。
高公局指出，考量今年和平紀念日僅為單一日假期，研判將以短程旅遊旅次為主，宜進一步引導分流，為回歸國道主要目的為服務中長途用路人，故採單一費率（即打75折、無20公里免費）收費，以抑制短途旅次，並籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。
高公局表示，和平紀念日當天用路人如要出門，建議儘量搭乘公共運輸。自行開車用路人，請儘量提早出門，行前先檢查車輛狀況並養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線避開壅塞路段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言