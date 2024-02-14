收假日國道車潮紓解！晚間僅剩中部一路段時速35公里

今天為春節連續假期收假日，高速公路局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1北向北斗至員林、豐原至台中系統，國3北向後龍至竹南，國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。根據高公局即時路況顯示，截至晚間近7點，僅國1北斗-員林北向路段有車多情形，時速約35公里。

高公局指出，今天下午國道壅塞路段包括國1北向北斗至員林、豐原至台中系統，國3北向後龍至竹南，國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。截至傍晚5點，國道交通量為81百萬車公里，尚在預期範圍，預估今日交通量為115百萬車公里。

高公局表示，今天下午2點23分國3北向123.7公里發生2小客車追撞事故，造成回堵1公里；2點31分國3北向235.2公里發生3小客車追撞事故，造成回堵2公里；下午3點03分國1北向125.9公里發生3小客車追撞事故，造成回堵4公里，均影響國道整體車流順暢。

另外，高公局也說，以往彈性放假利用周六補行上班隔日的周日，國5北向交通量較低且交通狀況大致正常，故2月17日補班的隔日，即2月18日取消國5蘇澳至頭城路段北向入口高乘載管制，當天仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制或大客車通行路肩與主線儀控等措施。