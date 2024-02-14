新北社宅新制這類家庭多一支籤 最快有望入住土城社宅
新北市今年起有多項社宅新制上路，其中育有2名以上0至6歲子女家庭，申請社宅會自動加籤、抽中機率為2倍，小家庭有機會入住即將竣工的土城大安、永和社宅。國民黨議員江怡臻說，政府鼓勵育兒家庭，減輕租屋負擔與養育壓力；民進黨議員黃淑君則說認為，與其多一支籤，不如盡快增加社宅總量、提高包租代管數才不會排擠其他族群。
台北市長蔣萬安今宣布，未來社宅房型規畫將調整為4比5比1，增加二房戶數，提高有子女家庭適合入住房型，同時推動育2名以上0至6歲子女家庭，抽社宅享「加籤」以提高中籤率；新北市社宅政策也推出新制，只要育有2名以上0至6歲子女家庭，申請社住宅抽籤時會自動加一支籤，入住社會住宅的機會提高為2倍。
此外，考量租金逐年上漲，新北市府加碼，育有2名未成年子女由5000元提高至6000元，育有3名以上未成年子女由6000元提高至7000元，設籍新北市就學或就業及育有未成年子女家庭符合資格者都可申請，減少扶老、養兒家庭的租屋負擔。
新北城鄉局社宅科長江怡瑩指出，社宅申請分為一般及優先戶，過去僅育有3名以上未成年子女納入優先戶，去年立院三讀通過住宅法修法後，育有2名未成年子女也納入優先戶，因此今年新制上路後，家長可選擇以一般戶加籤或是優先戶申請社宅。
議員江怡臻說，因應台灣少子化趨勢，政府有必要鼓勵育兒家庭，減輕租屋負擔與養育壓力，新北市透過加籤提高社會住宅入住機率；單身青年則能夠透過包祖代管或租金補貼，相對具有彈性，相信不會衍生過多權益排擠問題。
議員黃淑君則認為，育有未成年子女的家庭最需要穩定，社宅通常3年一籤，時間到又面臨重抽的情況，且提高2名上0至6歲子女家庭中籤率，可能會排擠其他族群，包括身障、獨居長者等權益，與其多一支籤，不如盡快增加社宅總量、提高包租代管數，才能加速解決社宅僧多粥少問題。
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