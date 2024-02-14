性愛真能分離？炮友暈船怎麼辦？心理師曝止暈關鍵

台劇「愛愛內含光」在春節期間上映，劇情中性愛分離的交往關係，反應年輕世代感情、交友觀念，引發高度討論。不過，即使是肉體關係起頭，最後暈船陷入感情漩渦的人也不在少數。今天是西洋情人節，心理師指出，追求性關係反映人對親密關係的渴望，要停止暈船、終止不斷循環的短暫肉體關係，臨床上需要花上很長的時間，幫助個案梳理過往的經歷。

台北市臨床心理師公會理事長吳孟璋表示，美好性行為奠基於良好的親密關係，要與一個人發生關係，對方外觀須讓自己看得順眼；性愛過程中不大可能都不講話，所以對方談吐也須符合胃口，在外觀、內在都符合個人喜好的情況下，炮友就可能因此暈船。若雙方價值觀差距過大，卻因性而開始的戀愛關係，依經驗，最終會有一方在這段感情中受傷。

「性與愛本就難以分開。」吳孟璋表示，性愛分離曾在早期嬉皮等次文化盛行時備受推崇，但根據長期臨床觀察，人們對穩定關係仍有需求，看似瀟灑的享受性愉悅，不甩情感包袱，但觀察行為的背後，反應出的是人類對親密關係最底層的追求。

吳孟璋說，對於無法建立穩定、長遠親密關係的個案，臨床上往往要花較多時間才能克服，例如有些個案能夠快速與人建立關係，卻一個換過一個，關係不易維持，這可能藏有深層的恐懼，如曾有不愉快的交往經驗，或童年經歷的創傷等，必須找出癥結點逐一梳理，才能跳脫不斷循環的肉體關係，才能與人締結穩定、長久的關係。