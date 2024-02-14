環境部：未來幾天汙染物易累積 中南部空品不佳

環境部表示，今日環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積；受中國東南沿岸汙染物影響，金門地區汙染物濃度稍高。

依上午最新時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環境部說，依監測資料及氣象署14日10時氣象資料顯示：14日環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門及清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，北部、中部及雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；金門為「橘色提醒」等級。

環境部表示，15日環境風場為偏東風至東南風，西半部風速弱擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。