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蘇花路廊現北返車潮 昨首度試辦高乘載評估效果不理想

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花路廊昨起北上車輛大增，公路局昨試辦高乘載管制，但效果不理想。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊昨起北上車輛大增，公路局昨試辦高乘載管制，但效果不理想。記者王燕華／翻攝

春節連假進入尾聲，蘇花路廊北上路段昨天一直塞到深夜，今天凌晨才4時才紓解，今天再現北上車潮，上午11時起進入尖峰期，預估持續到傍晚。公路局首度試辦蘇花路廊北上高乘載管制，原定昨、今兩天實施，昨天效果並不理想，因今天車流比昨天來得少，預料不會啟動。

昨天為連假第6天，蘇花路廊北上交通爆大量，花蓮往宜蘭全日突破2萬輛次，達到2萬847輛，回堵情況持續到昨天深夜11時，一波波車流湧入，直到今天凌晨才恢復順暢。

公路局表示，今天是收假日，宜蘭花蓮天氣晴朗，上午10時起再現北返車潮，到中午12時為止，北上共9100輛次，上午11時起車流量最大，每小時破千輛北上，旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約71分，崇德至蘇澳北上經蘇花改旅行時間約79分，預估北上車流量還有約1萬1000輛，傍晚過後才會慢慢紓解。

公路局今年首度試辦蘇花路廊崇德路段北上高乘載管制，原定昨天初四及今天，配合大客車優先道措施同步啟動，但昨天試辦1個半小時，效果不理想。

東區養護工程分局交通管理及控制中心主任陳國正說，高乘載管制試辦路段為太魯閣大橋北端的167.8公里處至165.6公里處崇德管制站，約2.2公里，管制時段，3人以上高乘載小客車、計程車及大客車等行駛內側車道，其餘一般車輛行駛外側車道，內側車道可優先放行。

昨天首度試辦，中午12時10分因北上車流量大啟動，但發現僅兩個車道儲車空間不足，加上昨天北返車流量略高於預期，高乘載管制啟動後回堵速度加快，為免影響南端新城地區交通，試辦1個半小時後，下午1時40分即解除，之後將再開會檢討調整。

東區分局提醒用路人，連假車多，行車前請確認車況再上路，進入隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看板（CMS）及車道管制燈號（LCS）訊息，還可利用「幸福公路」App掌握即時路況訊息。

蘇花路廊昨起北上車輛大增，公路局昨試辦高乘載管制，但效果不理想。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊昨起北上車輛大增，公路局昨試辦高乘載管制，但效果不理想。記者王燕華／翻攝

流量 車道 高乘載管制

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