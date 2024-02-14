不是腸胃炎！中醫師曝年後「這類患者」多4成

今天是大年初五，要準備收假了，不過年節過後，新冠肺炎、流感或者一般感冒的患者，約比平常增加3至4成，甚至比大吃大喝導致腸胃不適的人數還要多，中醫師建議，除多補充水分外，也可以按合谷、曲池等穴位增加免疫力；過年期間打麻將、滑手機導致肩頸痠痛，則可以按摩肩井穴和風池穴，也可以熱敷或接受針灸治療。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，年後感冒大爆發，各種流行病毒都有，包括新冠肺炎、A、B型流感和一般感冒等，「比平常多3到4成跑不掉」，甚至比以往年節後後，因為大吃大喝導致腸胃道不適的人還要多，診所今天開診，但昨天已陸續有患者詢問清冠一號相關事宜。

過年期間的經典料理包含象徵「步步高升」的蘿蔔糕，以及象徵「長命百歲」的長年菜等，都屬於較為寒涼的食物，容易導致腹瀉、腹痛，詹永兆建議，除了多補充水分外，也可以按摩增強免疫力的穴位，如虎口合併時，肌肉突起處的合谷穴、手肘彎曲處的曲池穴、小腿上的足三里穴、腳踝內踝頂點向上約四橫指處的三陰交穴等，每個穴位約按摩2至3分鐘，想到就按。

除了吃吃喝喝，家人團聚也會打麻將，針對「牌咖」和滑手機的「低頭族」，可能會有肩頸痠痛的症狀，詹永兆指出，除了按摩脊椎與肩峰端連的肩井穴，以及頭部後方枕部兩側的風池穴，也可以熱敷，如果覺得效果不夠好，則可以到中醫診所接受針灸治療。

把握假期的尾巴又碰到好天氣，許多民眾會規劃出遊行程，詹永兆說，如果長時間開車腰痠，可以按摩腎俞穴，把腰部揉一揉，如果開長途車，怕會有頻尿問題，則可以按摩位於肚臍以下約2指寬的氣海穴，稍微減緩尿意，但真的不行還是到休息站上廁所，避免憋到膀胱或泌尿道發炎。