收假日國5爆北返車潮　雪隧南口排隊4公里 估深夜才緩解

春節連假最後一天，國道5號上午8時許湧現北返車潮，截至10時許雪隧南口排隊車輛約4公里，雪隧內平均時速約55公里，頭城到蘇澳各北上匝道入口也排隊長約1公里，預估下午7時過後，甚至深夜才有可能紓解。

連假尾聲，昨日已有大量遊客北返，不少人過了凌晨還塞在國道上，眼尖民眾發現今天上午2、3時許國5宜蘭頭城北上路段還是「紫爆」。高速公路局指出，昨日一整天國5的車流量是年平均日的1.3倍，宜蘭到坪林北上路段今天上午3時許才逐漸紓解。

國5紓解不到5個小時，今天上午8時許，又陸續出現連假最後一波北返車潮，高公局上午8時啟動蘇澳至頭城北上各入口匝道儀控，目前宜蘭、羅東交流道下排隊車潮約1公里，頭城、蘇澳約0.5公里，雪隧南端車潮長約4公里。