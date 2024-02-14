快訊

蘋果「摺疊產品」見曙光！不是iPhone、還要取代iPad mini 2026年登場

越南導遊阿孝助遭丟包台人爆紅 本人曝：真誠希望幫助遊客

芹菜高纖維、蘋果含多酚…市場常見又便宜7食材助排毒養生

收假日國5爆北返車潮　雪隧南口排隊4公里 估深夜才緩解

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
收假日國道5號北返車潮上午8時湧現，高公局開啟各北上入口匝道儀控，宜蘭、羅東等入口排隊車潮長1公里。圖／宜蘭縣警局提供
收假日國道5號北返車潮上午8時湧現，高公局開啟各北上入口匝道儀控，宜蘭、羅東等入口排隊車潮長1公里。圖／宜蘭縣警局提供

春節連假最後一天，國道5號上午8時許湧現北返車潮，截至10時許雪隧南口排隊車輛約4公里，雪隧內平均時速約55公里，頭城到蘇澳各北上匝道入口也排隊長約1公里，預估下午7時過後，甚至深夜才有可能紓解。

連假尾聲，昨日已有大量遊客北返，不少人過了凌晨還塞在國道上，眼尖民眾發現今天上午2、3時許國5宜蘭頭城北上路段還是「紫爆」。高速公路局指出，昨日一整天國5的車流量是年平均日的1.3倍，宜蘭到坪林北上路段今天上午3時許才逐漸紓解。

國5紓解不到5個小時，今天上午8時許，又陸續出現連假最後一波北返車潮，高公局上午8時啟動蘇澳至頭城北上各入口匝道儀控，目前宜蘭、羅東交流道下排隊車潮約1公里，頭城、蘇澳約0.5公里，雪隧南端車潮長約4公里。

高公局估計，國5北向宜蘭到坪林段壅塞狀況下午7時開始逐漸紓緩，9時後才會恢復順暢。宜蘭縣警局交通隊表示，為因應北返車潮，已在國5各交流道與蘇花改沿線加強部署警力，更預估國5北返車潮要到深夜才會緩解。

目前雪隧南口排隊車潮長約4公里，高公局預估晚上9時過後國5宜蘭到坪林段才會恢復順暢。圖／擷取自1968高速公路即時影像
目前雪隧南口排隊車潮長約4公里，高公局預估晚上9時過後國5宜蘭到坪林段才會恢復順暢。圖／擷取自1968高速公路即時影像

宜蘭 車潮 雪隧

延伸閱讀

基隆護國城隍廟下午迎財神 民眾凌晨三點排隊搶頭香

米苔目要吃老東台或榕樹下？ 台東人答案是這樣

賴清德雲林斗六發紅包 2千個不夠發500人失望離去

正排隊上車…後方駕駛突暴衝撞遊覽車 6鐵道迷掛彩送醫

相關新聞

越南導遊阿孝助遭丟包台人爆紅 本人曝：真誠希望幫助遊客

春節期間台灣旅客遭丟包富國島事件引發爭議。有旅客分享，其中一團透過一名越南中文導遊「阿孝」，用最快的速度聯絡到遊覽車載送...

春節收假日省道也塞！台9線蘇花改等5路段下午湧車潮

今天大年初五為春節連假最後一天，交通部公路局表示，今天下午將湧現離開觀光景點及返回工作地車潮，省道易壅塞路段如台9線蘇花...

徵護理師一年多無人應徵 基層醫曝原來她們都去了這裡

醫療機構護理師人力嚴重短缺，今年一月起，衛福部依不同醫院層級，給予護理師不同的夜班獎勵，期盼留住及吸引更多護理師投入服務...

基層診所兒童醫療量能與護理師不足 衛福部撥7.8億強化

基層診所兒童醫療量能與護理人力往往不足，衛福部健保會通過「強化未滿4歲兒童之基層專科醫師照護」及「因應基層護理人力需求，...

收假日國5爆北返車潮　雪隧南口排隊4公里 估深夜才緩解

春節連假最後一天，國道5號上午8時許湧現北返車潮，截至10時許雪隧南口排隊車輛約4公里，雪隧內平均時速約55公里，頭城到...

情人節戴套防愛滋 去年新感染數創新低匿名篩檢再擴大

今天適逢西洋情人節，不少人與伴侶共度浪漫時光。疾管署提醒應落實全程戴套的安全性行為，互相提醒為「愛」篩檢；我國愛滋疫情自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。