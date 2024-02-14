情人節戴套防愛滋 去年新感染數創新低匿名篩檢再擴大

今天適逢西洋情人節，不少人與伴侶共度浪漫時光。疾管署提醒應落實全程戴套的安全性行為，互相提醒為「愛」篩檢；我國愛滋疫情自2018年起已連續6年呈下降趨勢，去年更是首次在新通報感染人數跌破千例。

疾管署針對新確診通報愛滋個案篩檢，做問卷分析，調查發現，個案自述在當次通報就醫前未曾接受愛滋篩檢，主要原因為覺得自己沒有感染風險。

疾管署發言人羅一鈞表示，鼓勵曾有性行為的朋友，至少要做1次愛滋篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

我國愛滋疫情自2018年起已連續6年呈下降趨勢，去年新通報愛滋感染人數計944人名，較2022年的1069人，下降11.7%，愛滋新增感染人數已低於1000人以下，為2004年以來疫情新低。羅一鈞指出，愛滋疫情獲得有效控制，顯示診斷即刻服藥、提供多元篩檢、加速確診時效及推動暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）等防治策略的成效。

羅一鈞說，PrEP可有效預防愛滋病毒感染，但無法預防其他性病（如梅毒、淋病、披衣菌及菜花等），仍需採取其他預防措施（包括：全程正確使用保險套及水性潤滑液）及定期篩檢；使用前務必需先經醫師評估且檢驗確定未感染愛滋才可使用。

今年度全國公費PrEP醫療院所增加至103家，服務名額上升至6000人，計畫提供愛滋感染者之配偶或伴侶及35歲（含）以下年輕族群整合型服務，包含醫師評估、PrEP藥物、衛教諮詢及性病檢驗，若合併有藥癮問題亦協助轉介戒治等個人化服務。有需求者可至疾管署網站PrEP專區（ https://gov.tw/KJ6 ）查詢。