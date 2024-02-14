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春節收假日省道也塞！台9線蘇花改等5路段下午湧車潮
今天大年初五為春節連假最後一天，交通部公路局表示，今天下午將湧現離開觀光景點及返回工作地車潮，省道易壅塞路段如台9線蘇花改（北向）、台1線水底寮路段（北向）、台61線中彰大橋路段（北向）等路段；觀光風景區聯外道路如台2線福隆-瑞濱（西向）、台2線萬里-大武崙（西向）。
公路局指出，今天上午省道路況大致順暢，昨天壅塞路段包括台2線三貂角路段西向、台3線大溪路段至武嶺橋路段南向、台4線溪州路段至石門路段東向、台4線大溪路段至八德路段西向、台61線南寮路段北向、台61線伸港至中彰大橋路段北向、台3丙線南投紫南宮路段東向、台3線名竹大橋至南投紫南宮路段南向、台3線竹山交流道至南投紫南宮路段北向、台9線谷風隧道南口至鼓音橋北向、台9線和平端至谷風隧道南口北向、台9線三棧至崇德北向、台3線古坑交流道北向、台61線橋頭路段北向、台86線仁德系統東向，至晚間6點仍有壅塞情形。
公路局指出，昨已協調客運業者視人潮機動增班，西部國道客運共計行駛4983班次，疏運91872人，疏運人數較去年同期增加19.4%；東部國道客運路線共計行駛1587班次，疏運28942人，疏運人數較去年同期增加26.0%。
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