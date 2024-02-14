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下周三前各地陽光露臉溫差大 只有此時變天轉涼

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
下周三前各地陽光露臉溫差大，但明天晚間鋒面尾端通過，東北季風增強，迎風面北海岸與東北部地區轉多雲偶陣雨，影響只有周五一天。示意圖。本報資料照
下周三前各地陽光露臉溫差大，但明天晚間鋒面尾端通過，東北季風增強，迎風面北海岸與東北部地區轉多雲偶陣雨，影響只有周五一天。示意圖。本報資料照

大年初一起各地天氣轉晴，陽光普照，年假今天結束，明起上班開工，好天氣還會繼續嗎？

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，下周三前，除了明天晚間這波東北季風增強外，其他都是高壓籠罩穩定天氣，各地陽光露臉，日夜溫差拉大，相差快要10度。接下來各地還有一系列元宵燈會，如果要參加，在外活動一整天，衣服最好洋蔥式穿法，不然很容易感冒著涼。

廖于霆指出，今天是春節連假最後一天，受乾空氣影響，各地仍是晴到多雲穩定天氣，但清晨到夜間受到輻射冷卻效應影響，郊區或空曠地區還是有10度左右低溫出現。

今天白天陽光露臉，中午高溫北部到南部可達27-29度，感受有一點點熱。東半部22-26度，感受舒適。明天恢復正常上班，全台仍是晴到多雲的穩定天氣，不太會下雨。氣溫跟今天也差不多，大致維持西半部中午暖熱，東半部中午舒適，日夜溫差大。

廖于霆指出，下波天氣變化出現在周四（明天）夜間，鋒面尾端通過，東北季風增強，迎風面北海岸與東北部地區轉多雲偶陣雨，但影響時間只有周五一天，周六又回復到多雲時晴的穩定天氣。周五氣溫會下降，北部東北部高溫從27度降到周五16-20度，中南部高溫也會下降3-4度，明顯轉涼。

東北季風 高溫

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