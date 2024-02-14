明天開工！今明晴暖早晚冷 吳德榮：周五北台高溫降10度

春節年假到今天，明天開工。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明兩天白天晴暖但早晚冷，明晨仍有少部分平地輻射低溫10度左右；周五東北季風南下，北台白天高溫約18度，降幅達10度，明顯轉涼。

吳德榮指出，冷空氣續減弱，因「強輻射冷卻」作用，截至5：13分本島縣市平地最低氣溫依序為：新竹(峨眉鄉)7.5度，苗栗(頭屋鄉)7.8度，台南(下營區)8.2度，各地區平地最低氣溫約在8至10度。

今白天起至明天，受「高壓迴流」影響，各地都是晴朗穩定的天氣，中南部晨有「輻射霧」；冷空氣續減弱，白天在陽光下、溫暖舒適，入夜「輻射冷卻」氣溫降，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。

吳德榮指出，今天各地區氣溫：北部8至28度，中部9至28度，南部8至29度，東部10至28度。明晨仍有少部分平地的「輻射低溫」在10度左右，時間短暫，天亮迅速回升。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周五(16日)有一股東北季風南下，迎風面雲量略增，北海岸、大台北及東半部轉有局部短暫雨的機率，北台白天高溫約18度與前一天(15日)高溫28度比、降幅達10度，明顯轉涼，應注意；其他地區高溫亦下降，影響相對較小。

吳德榮指出，周六(17日)東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。下周日至周二(18至20日)高壓迴流影響，天氣晴朗、溫暖如春，日夜溫差大。