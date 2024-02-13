台彩賣「未來彩券」 投注站：恐引發消費糾紛

今晚開獎的大樂透第18期因台灣彩券公司合作的系統商Intralot誤植銷售截止時間為今天下午4時35分，比原本的晚上8時提前三個半小時「封牌」，投注站業者表示，第一時間並未獲知相關消息，導致下午4時35分之後賣出的都是明天（14日）開獎的第19期大樂透，但因為投注站和消費者當下都不知情，台彩若不能妥善處理，恐將引發消費糾紛。

一名不願具名的投注站業者說，許多民眾都是買完彩券回家後，才發現自己買到的不是今晚開獎的大樂透第18期彩券，而是明天晚上開獎的第19期「未來彩券」；台彩直到今晚7時左右，才發簡訊通知投注站，表示第18期已於今天下午4時35分停售。

業者說，從台北富邦銀行到中國信託銀行負責彩券發行業務，這是第一次發生電腦彩券提前「封牌」的烏龍，而其中受到影響最大的，恐怕是民眾的權益。業者表示，民眾來買的是第18期大樂透，但買到的卻是第19期，「如果今晚開出的號碼中獎，台彩是認還是不認」？還是台彩願意網開一面，讓民眾可以兩期都兌獎？此外，如果民眾主張要買的大樂透是第18期，而非第19期，要求退還彩券，投注站應該如何因應？

業者指出，因為投注站和消費者第一時間都不知情，如果遇到消費糾紛，台彩應該主動協助解決，不應該讓第一線的投注站業者面對民眾的責任；也呼籲負責彩券管理的財政部國庫署應該出面處理。